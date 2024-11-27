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逃亡20年英國落網 美炸彈案頭號恐怖份子將遣返

記者張聲肇/綜合報導
2003年在加州布放炸彈後逃亡的美國要犯桑聖地牙戈(右一照片)，25日在英國威爾斯北部鄉間被捕。(美聯社)
2003年在加州布放炸彈後逃亡的美國要犯桑聖地牙戈(右一照片)，25日在英國威爾斯北部鄉間被捕。(美聯社)

英國官員26日說，2003年在加州布放炸彈後逃亡的美國要犯桑地牙戈(Daniel Andreas San Diego)25日在英國威爾斯北部鄉間被捕，26日在法院出庭後，繼續羈押，等候遣送返美受審。

美國政府指控現年45歲的桑地牙戈於2003年8月23日在加州艾茉瑞維爾市(Emeryville)某生物科技公司園區置放兩枚炸彈，約一小時內分別爆炸，未造成傷亡。調查人員說，一個月後，他又在加州普雷讚頓( Pleasanton)一家營養品公司引爆一枚綁了鐵釘的炸彈。

三起爆炸都未傷人，不過美國政府說，在生物科技公司引爆的炸彈，目標是緊急事故現場處理人員。

「革命性細胞動物解放旅」(Revolutionary Cells-Animal Liberation Brigade)宣稱炸彈是該組織的成員放的，因為這兩家公司和韓廷頓生命科學公司有業務往來。

動物權的極端分子不滿韓廷頓公司替製藥廠、化妝品等業者拿動物做藥物和化學試驗，便把它當作攻擊目標。

聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray )針對通緝多年的要犯落網說，「不論費時多久，FBI都有辦法找到你，讓你受到司法的追究。」「在我們的國家，你要表達意見，可用正確的方法，也可用錯誤的方法，訴諸暴力，摧毀財產就是錯誤的方法。」

FBI於2009年將桑地牙戈列為頭號恐怖份子逃犯，他遂成為美國第一個國內恐怖主義嫌犯，並懸賞25萬元(20萬英鎊)將他緝捕歸案。從此，他的大頭照時常出現在加州、紐約等地的重要看板，包括紐約市時報廣場的看板。

桑地牙戈在舊金山北邊中上階層聚居的馬林郡郊區長大，父親曾任Belvedere市經理，他自己專長電腦網路，也精通航海。2003年10月6日從舊金山市區轉運站消失無蹤。

美國政府捉拿要犯桑地牙戈的通緝海報。(FBI網站)
美國政府捉拿要犯桑地牙戈的通緝海報。(FBI網站)

加州 舊金山 FBI

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