美墨邊境最危險 無證客今年死在德州艾爾帕索的最多

無證客從德州埃爾帕索進入美國。(路透)

新聞周刊(Newsweek)25日報導，根據移民權益倡議團體「別再有死亡」(No More Deaths)取得海關與邊境 保護局(Customs and Border Protection，CBP)數據，德州 邊境小鎮迪雷歐(Del Rio)堪稱近幾年無證客 挑戰闖關美墨邊境的最危險路段，面積約5萬3000平方哩的迪雷歐邊境地帶，2022年出現257件死亡案例，2023年有138例，2024年迄今也有120例；德州艾爾帕索(El Paso)則是2024年裡死亡案例最多的邊境路段，累計發生168件。

海關與邊境保護局登記的無證客死亡案例，2022年累計共897例，2023年有687例，2024年有545例。2016年以來，美墨邊境出現的女性死亡案例迅速增加，未滿10歲以下兒童的死亡案例至少19件。

共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)受訪時說，人口走私販子把無證移民看得比「牲口」還不如，闖關者在邊境地帶喪命之後，通常是由美國農夫收拾爛攤子。

克魯茲說：「我跟農民或牧場工人坐下來討論時，他們都會拿出在自家土地發現遺體的一張張照片。」他說，遺體有老年人、孕婦、幼兒與嬰兒。

海關與邊境保護局表示，嚴肅看待移民安全問題，但邊境地區確實險象環生。

新墨西哥州延伸到德州的邊境以沙漠地形為主，近年無證客死亡案例頻傳。

不過，「別再有死亡」發言人彼得森(Bryce Peterson)受訪時表示，德州艾爾帕索(El Paso)發生的無證移民死亡案例，許多在城市裡或城市附近。他說，死者遺體通常在距離道路1哩處被找到，或者距離馬路僅100呎，甚至非常靠近馬路，而且是手機收得到訊號的地點。

彼得森表示，過去20年來，民眾對於無證客陳屍沙漠的消息早就見怪不怪，然而如今問題變成自家後院竟有無證客陳屍。

他指出，根據調查報告與驗屍報告，發生於艾爾帕索的無證客死亡案例，死因包括從邊境圍牆摔落、渡水溺斃或尋求庇護期間意外身亡。