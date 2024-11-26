我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

川普和鮑爾會鬧翻嗎？美債被拋售？最可能情境看這裡

美墨邊境最危險 無證客今年死在德州艾爾帕索的最多

記者顏伶如／綜合報導
無證客從德州埃爾帕索進入美國。(路透)
無證客從德州埃爾帕索進入美國。(路透)

新聞周刊(Newsweek)25日報導，根據移民權益倡議團體「別再有死亡」(No More Deaths)取得海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)數據，德州邊境小鎮迪雷歐(Del Rio)堪稱近幾年無證客挑戰闖關美墨邊境的最危險路段，面積約5萬3000平方哩的迪雷歐邊境地帶，2022年出現257件死亡案例，2023年有138例，2024年迄今也有120例；德州艾爾帕索(El Paso)則是2024年裡死亡案例最多的邊境路段，累計發生168件。

海關與邊境保護局登記的無證客死亡案例，2022年累計共897例，2023年有687例，2024年有545例。2016年以來，美墨邊境出現的女性死亡案例迅速增加，未滿10歲以下兒童的死亡案例至少19件。

共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)受訪時說，人口走私販子把無證移民看得比「牲口」還不如，闖關者在邊境地帶喪命之後，通常是由美國農夫收拾爛攤子。

克魯茲說：「我跟農民或牧場工人坐下來討論時，他們都會拿出在自家土地發現遺體的一張張照片。」他說，遺體有老年人、孕婦、幼兒與嬰兒。

海關與邊境保護局表示，嚴肅看待移民安全問題，但邊境地區確實險象環生。

新墨西哥州延伸到德州的邊境以沙漠地形為主，近年無證客死亡案例頻傳。

不過，「別再有死亡」發言人彼得森(Bryce Peterson)受訪時表示，德州艾爾帕索(El Paso)發生的無證移民死亡案例，許多在城市裡或城市附近。他說，死者遺體通常在距離道路1哩處被找到，或者距離馬路僅100呎，甚至非常靠近馬路，而且是手機收得到訊號的地點。

彼得森表示，過去20年來，民眾對於無證客陳屍沙漠的消息早就見怪不怪，然而如今問題變成自家後院竟有無證客陳屍。

他指出，根據調查報告與驗屍報告，發生於艾爾帕索的無證客死亡案例，死因包括從邊境圍牆摔落、渡水溺斃或尋求庇護期間意外身亡。

邊境 無證客 德州

上一則

迷路、車速太慢… 出現7警訊 銀髮族該減少開車

下一則

認知、行動力、視力均下降…何時放棄開車？長者一大難題

延伸閱讀

今年無證客闖關死亡案例最多的路段 在艾爾帕索

今年無證客闖關死亡案例最多的路段 在艾爾帕索
反主流逆向遷總部…德州知名服裝品牌Dickies遷加州

反主流逆向遷總部…德州知名服裝品牌Dickies遷加州
美國若取消中國最惠國待遇 平均關稅將升至60%

美國若取消中國最惠國待遇 平均關稅將升至60%
231→303元 駕駛控DMV分身網站 超收費用

231→303元 駕駛控DMV分身網站 超收費用

熱門新聞

圖為執法與遣返行動辦公室主管在德州機場監督一架遣返航班。（路透資料照）

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

2024-11-19 13:13
佛蒙特州有許多農村人口，很難吸引更多醫護人員前去執業。(美聯社)

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

2024-11-21 15:37
（取自FSIS）

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

2024-11-23 18:34
義大利藝術家卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元拍出。（美聯社）

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

2024-11-21 10:37
皮膚科醫師較傳統的工作時程和更靈活的工作時間，吸引了更多女性選擇進入該領域。（美聯社）

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

2024-11-23 09:14
紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。（記者許君達/攝影）

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

2024-11-19 11:50

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國