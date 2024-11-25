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比特幣富翁辦「200萬元尋寶活動」不限身分參加

編譯盧思綸／即時報導
美國富翁柯林布萊克大方辦尋寶活動，將總額超過200萬美元的奇珍異寶裝在5個寶箱，藏在秘密地點。（取材自@JonCollinsBlack在X的影音）
美國富翁柯林布萊克大方辦尋寶活動，將總額超過200萬美元的奇珍異寶裝在5個寶箱，藏在秘密地點。（取材自@JonCollinsBlack在X的影音）

美國比特幣富翁柯林布萊克（Jon Collins-Black）近日發起全美尋寶遊戲，大方將總額超過200萬美元的奇珍異寶裝在5個寶箱，藏在秘密地點，其中不乏鑽石、黃金、歷史文物，甚至有月球岩石和價值10萬美元且持續看漲的實體比特幣Casascius，盛大邀請世界各地尋寶獵人按照線索書和地圖找出秘寶。

紐約郵報報導，加州音樂家柯林布萊克，靠著投資比特幣發家致富，在新冠疫情期間設計了一項尋寶遊戲，發想長達5年時間，他把從世界各地蒐羅到的珍寶，比如從沈船打撈到的西班牙黃金硬幣達布隆（doubloons）、籃壇傳奇喬丹1986年新秀卡牌、稀有寶可夢卡牌等，分裝在5個不同的寶箱。

除此之外，他12日在官網treasureinside.com發行提示位置的「內有寶物」（There’s Treasure Inside）線索書及地圖，提供尋寶獵人按圖索驥。

其他寶物還有美國前第一夫人賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy Onassis）的藍寶石胸針、西元前4世紀的希臘金桂冠、藝術家畢卡索設計鑄造硬幣，以及罕見的月球岩石標本。

遊戲不限身分資格，任何人都能參加，截至目前尚未有任何寶箱被尋獲。

柯林布萊克提示，所有箱子都不在危險位置，而且全部都放在露天地點，而非埋在地下；除此之外，每個寶箱都距離公路不到5公里，沒有一個位於私人土地上。

儘管遊戲沒有時間限制，但是柯林布萊克表示，如果一直沒有人發現寶藏，他將解鎖更多線索。

柯林布萊克透露，「不必是天才才能解開線索。沒有很難的密碼。如果你有好奇心、想像力，並且願意嘗試新事物，你就能找到寶藏」。

他因熱愛冒險而創造這項尋寶遊戲，希望每個加入尋寶的獵人都能點燃自身驚奇的好奇心。

比特幣百萬富翁柯林布萊克發起全美尋寶遊戲。（取材自@JonCollinsBlac...
比特幣百萬富翁柯林布萊克發起全美尋寶遊戲。（取材自@JonCollinsBlack在X的影音）

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