我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

就怕黑五消費疲軟 美零售業者促銷活動「先提前再延長」

編譯葉亭均／綜合外電
梅西百貨的黑色星期五購物優惠活動已開跑。(路透)
梅西百貨的黑色星期五購物優惠活動已開跑。(路透)

美國本周五將迎來「黑色星期五」購物節，零售業者正把促銷折扣活動延長為數周，以便吸引美國消費者持續花錢購物。此時數據顯示，做為經濟成長拉抬力道的消費者支出開始有動搖跡象。

沃爾瑪、亞馬遜、目標百貨（Target）和梅西百貨（Macy’s）等美國零售業者早已經大力打著黑五購物節的口號提供大幅折扣。儘管如此，根據Circana彙編的數據，截11月16日的當周，一般商品銷售較去年同期下滑3%。

全美零售聯盟（NRF）預估，美國在11月、12月的冬季假期購物季銷售額將接近1兆美元，達到創紀錄的每人支出902美元，但支出增幅預料僅2.5%至3.5%，是2018年來最低成長幅度。

顧問業者EY Parthenon首席經濟分析師達科表示：「我們見到延長的促銷，試圖擴大吸引更多消費者的機會。本購物季可能的情況是，相當壓抑的銷售，雖然量在成長，但步調溫和，零售商的定價權力少得多。」

他說，零售業者透過折扣和不同形式的促銷活動來刺激所得較低的一端，同時利用拉長的購物促銷期，試圖吸引較高所得的消費者。

根據密根大學的每月調查，儘管整體通膨率已從過去幾年的歷史高點回落，但消費者「仍對持續的高物價感到極度沮喪」。

Target在11月初展開為期三天的「黑五提前購活動」，並將於本周四推出「黑色星期五優惠」，時間將延續至本月底，提供包括半價的聖誕樹和耳機產品。

全球最大零售業者沃爾瑪（Walmart）在11月11日推出為期兩周的「黑色星期五優惠」的第一階段，本周一展開第二階段，提供降價的電視機、iPhone、玩具和牛仔褲等。亞馬遜的「黑五購物周」則從則從上周四展開，居家飾品與修繕業者家得寶（Home Depot）的「黑五大省錢」活動則從11月7日延續至12月4日。

零售業 黑五 黑色星期五

上一則

川普清算阿富汗撤軍爛帳 共和黨參議員擋下指揮官晉升

下一則

涉賄欺瞞美投資人 印度富豪遭起訴

延伸閱讀

誹謗前員工詐領賠償金 沃爾瑪判賠3400萬

誹謗前員工詐領賠償金 沃爾瑪判賠3400萬
亞馬遜加碼40億元 投資AI新創公司Anthropic

亞馬遜加碼40億元 投資AI新創公司Anthropic
誹謗案勝訴 前沃爾瑪司機獲賠3470萬

誹謗案勝訴 前沃爾瑪司機獲賠3470萬
亞馬遜推「Amazon Haul」服務 主打20元以下購物

亞馬遜推「Amazon Haul」服務 主打20元以下購物

熱門新聞

圖為執法與遣返行動辦公室主管在德州機場監督一架遣返航班。（路透資料照）

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

2024-11-19 13:13
佛蒙特州有許多農村人口，很難吸引更多醫護人員前去執業。(美聯社)

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

2024-11-21 15:37
（取自FSIS）

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

2024-11-23 18:34
義大利藝術家卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元拍出。（美聯社）

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

2024-11-21 10:37
紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。（記者許君達/攝影）

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

2024-11-19 11:50
皮膚科醫師較傳統的工作時程和更靈活的工作時間，吸引了更多女性選擇進入該領域。（美聯社）

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

2024-11-23 09:14

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」