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被騙逾10萬的長者 4年暴增2倍 加密幣投資、愛情騙局占大宗

記者張聲肇／綜合報導
去年60歲以上長者被騙金額超過19億元，比2022年多出3億，多是加密貨幣投資和愛情騙局的受害人。(圖／123RF)
去年60歲以上長者被騙金額超過19億元，比2022年多出3億，多是加密貨幣投資和愛情騙局的受害人。(圖／123RF)

聯邦貿易委員會(FTC)指出，2020年迄今，受騙金額達10萬元以上的長者人數增加了兩倍，大部分都是加密貨幣投資和愛情騙局的受害人。

去年約有4600名60歲以上人士被詐騙金額超過六位數，2020年，約有1300人損失這麼巨大金額。專家指出，上了年紀，要賺回被騙走的老本不易，老年的生活品質因此大受衝擊。

全國消費者聯盟負責公共政策、電訊和反詐騙的副主席布瑞耀特(John Breyault)說，老本被詐一空，不僅是錢財損失，也會變成心理創傷，認為「餘生可能就要窮困潦倒」-- 這真會改變他們的一生。

FTC指出，金融騙子2023年總共騙走美國消費者100億元，比2022年多了10億，報案人數維持約260萬之譜。

布瑞耀特說，「騙徒的手段愈來愈高明，也愈來愈善用科技，精準鎖定下手的對象。」

FTC說，去年年紀60以上老人被騙金額超過19億元，比2022年多出3億。若把未報案受騙金額加進去，2023年的老人總損失達620億。蓋洛普民調發現，很多美國人被騙後不願報警，一來怕沒面子，二來認為反正拿不回來，報案何益？

去年，年長者損失10萬以上機率，比其他年齡層的人高出60%，因為歹徒設下「黃昏戀」、投資等騙局，假冒微軟等科技公司、獎券發行商、銀行，甚至社安局等政府機構人員，最容易得手。

聯邦調查局另外指出，針對老年人的網路詐騙也愈來愈多，去年，60歲以上遭網路詐騙平均數額超過3.4萬元。去年，有報案的老人被網路詐騙總額達5.38億元，比2022驟增34%，遊說受害人投資加密貨幣的案例佔多數。

全國老齡化學會研究發現，歹徒利用「機會不多」等策略，在年長者心中製造急迫感；老人的社會孤立；以及禮物卡付現等方法，害老人損失金錢又不敢聲張。

投資 貨幣 民調

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