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阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

川普清算阿富汗撤軍爛帳 共和黨參議員擋下指揮官晉升

編譯潘勛／綜合報導
唐納休是2021年8月最後一名登上美軍運輸機的現役軍人。他登上貨機的夜視鏡頭成為長達20年的阿富汗戰爭結束象徵。(路透)
唐納休是2021年8月最後一名登上美軍運輸機的現役軍人。他登上貨機的夜視鏡頭成為長達20年的阿富汗戰爭結束象徵。(路透)

聯邦參院助理表示，陸軍中將唐納休(Chris Donahue)晉升上將一案，在參院遭奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)擋下，顯示總統當選人川普威脅要追究2021年美軍慌亂撤離阿富汗時負責的將領，共和黨人已開始落實。唐納休是當時駐阿富汗首都喀布爾的美軍最高階指揮官。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普政權交接團隊還放話考慮軍法審判當時參與撤軍的前任和現任軍官。該參院助理表示，唐納休的任命夾雜在900多件人事任命被送到參院，但他被穆林擋了下來。唐納休被提名晉升四星上將，準備出任駐歐美軍總司令；穆林的辦公室則拒絕評論。

唐納休是2021年8月最後一名登上美軍運輸機的現役軍人。他登上貨機的夜視鏡頭攝像在網上瘋傳，成為美國發動長達20年的阿富汗戰爭，結束時的象徵。

第18空降軍司令、陸軍中將唐納休晉升上將的人事案，在參院受阻。唐納休是2021年...
第18空降軍司令、陸軍中將唐納休晉升上將的人事案，在參院受阻。唐納休是2021年8月美軍撤離阿富汗時的最高階指揮官。(美國陸軍)

美國撐腰的阿富汗政府敗給神學士(Taliban)民兵後，時任第82空降師指揮官的唐納休奉命前往喀布爾，負責監督美軍人員、美國大使館館員，以及與美軍併肩作戰阿富汗盟友的撤離行動。

前特別作戰司令部指揮官、退役上將湯瑪斯(Tony Thomas)貼文表示，這項人事阻攔是「羞辱」，唐納休被當成「政治棄卒」。

川普第一任總統期間的國務院官員諾爾特(Heather Nauert)貼文表示，她是川普支持者，喜歡參議員穆林這個人，但不同意阻擋唐納休的晉升；她表示，除非有什麼她所不知的事實，不然因為美國不光彩地撤離阿富汗，而扣住軍方的升遷，實在不對。

唐納休目前是北卡羅來納州自由堡(Fort Liberty)第18空降軍(XVIII Airborne Corps)司令。因為當前參院很快就要休會，由共和黨控制的新國會2025年很快就要開始運作，他的晉升案目前看來不太樂觀。

阿富汗 參院 川普

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