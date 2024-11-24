暴風雨侵襲西岸 加州索諾瑪郡2人遇難、華州2人身亡

加州索諾瑪郡因暴風雨引發多處洪水，已知有兩人因此遇難。圖為該郡一處停放露營拖車的公園23日遭到大水淹沒。(路透)

加州 索諾瑪郡（Sonoma County）23日發現兩人在暴雨洪水 中遇難。

受太平洋沿岸地區「大氣河」現象影響，加州北部近日普降暴雨，引發山體滑坡、洪水泛濫、道路和電力中斷。國家氣象局21日對索諾瑪郡格內維爾（Guerneville）等地發布洪水警報，預警洪峰於當地時間22日晚出現。

綜合ABC7等當地媒體23日消息，索諾瑪郡遭受嚴重洪水襲擊，目前發現兩人死亡。一位遇難者發現於該郡聖塔路莎（Santa Rosa）。23日上午，一名路人看到有人在派納爾溪（Piner Creek）溺水後報警。聖羅莎市消防急救人員很快趕到現場將溺水者打撈上來，但其已經不幸身亡。聖羅莎市警察局表示，遇難者是一名60多歲的男性，警方正在對該事件進行調查，以確認他的死亡原因。

當地媒體援引索諾瑪郡警察局消息稱，另一位遇難者發現於該郡格內維爾地區。23日上午，警方接到報警，稱有車輛在梅斯峽谷路附近被洪水淹沒；趕赴現場後，發現水深約6英尺，一名男性困在被淹沒汽車的駕駛座上。警方將這名男性救出，急救人員隨後宣布其已當場身亡。

「大氣河」是出現在約1.5公里高空的大氣水汽密集輸送帶，寬可達數百公里，長可綿延數千公里。據報道，本次暴風雨由「大氣河」現象引發，形成「炸彈氣旋」19日登陸西岸，華盛頓州也有兩人遇難。