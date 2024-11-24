降雨+降雪 感恩節壞天氣籠罩

西維吉尼亞州昆伍德附近，21日一輛卡車滑入山坡，等待救援。(美聯社)

全美23日遭受風雪和降雨的衝擊，第二波壞天氣威脅到感恩節前的假期交通。

加州 面臨更多降雨，該州仍在應付上一場風暴帶來的洪水和小型山崩；太平洋西北地區經歷多日停電仍未恢復供電。

沙加緬度國家氣象局(National Weather Service)表示，內華達山脈(Sierra Nevada)23日生效的冬季風暴警報(winter storm warning)持續至26日，較高海拔地區預計出現大雪，陣風風速可能達到每小時55哩(mph)；預計總降雪量約4呎，25、26日將出現最大降雪量。

預報員指出，中西部和五大湖區25日將迎來降雨和降雪，東岸在感恩節和黑色星期五受到的影響最大。

一個低氣壓系統將於21日稍早在東南部造成降雨，之後移往東北部，波士頓到紐約等區域可能出現降雨和強風；新罕布夏州北部部分地區、緬因州北部和阿第倫達克山脈可能降雪，若該低氣壓系統路徑更往內陸，預報應該顯示山區的降雪更少，降雨更多。

西岸致命炸彈氣旋 (bomb cyclone)

本周稍早西岸的風暴侵襲太平洋西北地區，造成兩人死亡，數十萬用戶斷電，大部分為西雅圖地區，之後強風移往加州北部。

北加州溫莎市洪水未退，水深及膝，如今又將面臨第二波降雨。全美23日遭受風雪和降雨的衝擊，第二波壞天氣威脅到感恩節前的假期交通。(美聯社)

炸彈氣旋19日登陸西岸，引發猛烈的強風，吹垮樹木。

加州聖羅莎(Santa Rosa)出現有紀錄以來降水最多的三天期間，截至22日傍晚，降雨約12.5吋；23日溫莎(Windsor)地區的葡萄園淹水。

根恩維爾(Guerneville)的救難隊23日上午11時30分左右在洪水中的一輛車內發現一遺體，索諾馬郡(Sonoma County)副警長兼發言人表示，死者被認為是此次風暴的受害者，但尚未進入驗屍程序。

東北部降水緩解旱象

另一個風暴為紐約和新澤西州帶來降雨，該區域近幾周受罕見的野火肆虐，並在賓州東北部帶來大雪；西維吉尼亞州 部分地區23日上午發布暴風雪警報，2呎的降雪和強風使交通狀況變得危險。

儘管天氣不佳，降水預計將有助於減緩異常乾燥秋季後的乾旱。

紐約賓漢頓(Binghamton)國家氣象局氣象學者格林布拉特(Bryan Greenblatt)指出：「這不會解決乾旱，但雪融化後肯定會有幫助。」