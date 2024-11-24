把玩父親手槍 維吉尼亞州3歲童打中腦袋喪命

全國步槍協會展覽場上，一名女童正在把玩一把用鐵鍊鎖住的手槍。本月19日，維吉尼亞州一名三歲男童在家中拿父親手槍把玩，意外開槍射中自己腦袋，送醫急救仍宣告不治。(路透)

維吉尼亞州 一名三歲男童在家中拿到父親手槍把玩，意外開槍打中自己腦袋，送醫急救，仍宣告不治。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，維州 紐波特紐斯(Newport News)警方19日晚間8時16分左右接獲報案，派員前往事發地點、位於Newsome Drive 4200社區一棟房屋內，發現一名男子用毯子抱著三歲男童，頭部明顯有槍傷，隨即送往醫院搶救，可惜因為傷勢過重，到院後被醫師宣告死亡。

調查人員將此案定調為自傷槍擊 ，紐波特紐斯警局發言人米豪克(Matt Michalec)強調：「截至今天上午為止，尚未對此案提出任何指控，案件仍在調查中。」

維州一名三歲男童拿父親的手槍，意外開槍打中自己腦袋，圖為事發地點的街區。(取自谷歌地圖)

儘管警方尚未公布男童與家長身分，但意外傳開後，震驚社區，居民福斯特(Brooklyn Foster)直言：「實在令我無語，完全無法解釋。」並強調：「槍擊事件發生在這裡完全無法接受，我們身為社區一分子必須要做得更好。」

根據警方調查，男童父親擔任武裝保全工作，事發當天下班返家後，把配槍直接放在廚房流理台，而且不知過了多少時間，直到聽見一聲槍響，男童父親才從臥室「衝去廚房查看，發現兒子躺在地板上，額頭明顯有自傷的槍傷」。

根據報導，今年8月份，維州一名男子因一時疏忽讓孫子意外開槍自擊受傷，遭到虐童重罪指控並訂於下個月初判刑；維州法律規定，凡是讓14歲以下兒少持有一把上膛且未上鎖的槍枝屬於一級輕罪，最高可判處一年徒刑以及2500元罰鍰。

根據統計，2003年至2021年期間，全美「非故意槍擊」(Unintentional Shootings)案件累計造成1262人死亡，被害人年齡多為零至五歲的幼童，占比最高；2022年槍枝意外造成673人死亡，占所有槍擊案件死亡人數不到1%；2023年槍枝意外死亡人數攀升至1573人，至於今年至今已有1242人因槍枝意外不幸喪命。