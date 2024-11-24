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達特茅斯亞裔生溺死命案 聯誼會及2學生被起訴

編譯盧炯燊／綜合報導
今年7月7日晚上被發現伏屍康乃狄克河畔的達特茅斯學院20歲亞裔學生張源(譯音)。(取自領英)
今年7月7日晚上被發現伏屍康乃狄克河畔的達特茅斯學院20歲亞裔學生張源(譯音)。(取自領英)

新罕布夏州達特茅斯學院(Dartmouth College)20歲亞裔學生張源(Won Jang，譯音)今年7月7日晚上被發現伏屍康乃狄克河(Connecticut River)，深入調查後，警方22日正式起訴姊妹聯誼會Alpha Phi 以及兄弟會Beta Alpha Omega兩名成員。

漢諾威(Hanover)警方表示，Alpha Phi姊妹會7月6日在校園所在的康乃狄克河邊舉辦派對，參加者多是未滿21歲的學生；Beta Alpha Omega兄弟會則負責提供酒水。

Alpha Phi被控為未成年人酗酒提供便利，Beta Alpha Omega有兩名成員則被控提供酒精飲料給未滿21歲人士，但並未透漏兩人姓名。Alpha Phi 的人拒絕置評。

張源本身是Beta Alpha Omega成員，來自特拉華州米德爾敦(Middletown)，在參加聚會後失蹤，家人報警後，州及地方緊急救援人員翌日即7月7日，在康乃狄克河發現他的屍體，經法醫鑑證，他的血液酒精濃度為 0.167。

據悉在河邊舉行派期間，一場大暴雨襲來，大多數人都離開了，不會游泳的張源被丟在後面，相信是酒後遇到意外。事件發生時後，達特茅斯學院已即時暫停聯誼會及兄弟會的資格至今。

在聯誼會及兄弟會兩名成員被正式檢控後，校方發聲明表示，聯誼會及兄弟會有責任確保學校仍然是一個安全、尊重、公平和包容的社區。

聲明又說，自張源不幸去世後，校方立即暫停Alpha Phi及Beta Alpha Omega的資格，並啟動了內部調查，目前正等待內部調查及行為程序的結果。

當地媒體報導，張源主修生物醫學工程，原定2026年畢業，他熱心參與校內社團活動，是滑輪板校隊隊員，還成立了自己的樂團。

兄弟會 新罕布夏州 亞裔

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