誹謗前員工詐領賠償金 沃爾瑪判賠3400萬

零售業巨擘沃爾瑪因毀謗前員工馮賽卡詐領員工因公受傷賠償，被加州高等法院陪審團判決，必須給付超過3400萬元賠償金。(路透)

聖伯納汀諾郡(San Bernardino County)加州 高等法院陪審團判決，零售業巨擘沃爾瑪 因誹謗前員工馮賽卡(Jesus Fonseca)詐領員工因公受傷賠償金，必須給付超過3400萬元的賠償金。

今日美國報(USA Today)報導，法院判決沃爾瑪應給付原告馮賽卡懲罰性賠償2500萬元，實質賠償970萬元。

馮賽卡的律師德羅伯提斯(David deRubertis)表示，委託人替沃爾瑪工作14年，接下來被開除。訴訟書表示，沃爾瑪還強迫馮賽卡要向有意雇用他的人講，他犯了詐欺 ，違反誠實政策。

德羅伯提斯在社媒貼文表示，原告一方相信，訴訟時提出的證據可以指出，沃爾瑪毀謗馮賽卡，堪稱更廣大的陰謀之一部分，動用不實的指控，強迫受傷的卡車駕駛員工永遠無法返回工作崗位，如果辦不到，就開除他們，以便沃爾瑪能砍低給員工的薪酬、福利、工作保障費用。

德羅伯提斯表示，馮賽卡上班時開半掛式卡車，結果被另輛卡車追撞而受傷，他提出因公受傷補償金申請，申請書中說，他按醫囑上工時駕車有所限制。

德羅伯提斯表示，接下來沃爾瑪卻開除馮賽卡，說監視錄影看到他駕駛私人車輛，還瞧見他「彎腰下來好幾分鐘」。

德羅伯提斯表示，說某人工作限制之外做日常活動就等同詐欺，這實在太荒謬了；只是，即便一個員工處於工作限制時期，不慎觸犯到限制，也不等同職場詐欺。

沃爾瑪給今日美國報的書面聲明表示，陪審團的判決「令人無法接受」；「本判決令人無法接受，簡言之就是沒能反映本案直截了當、不容爭議的事實。循此，公司將尋求一切可得的救濟」。