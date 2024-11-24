成人新冠疫苗接種率不到20% 恐成防疫破口

儘管已經邁入呼吸道疾病感染流行季節，但聯邦疾病防治中心(CDC )最新公布的調查發現，全國成年人新冠疫苗接種率不到兩成，恐怕成為防疫 一大破口。

根據國會山莊報(The Hill)報導，21日CDC公布一份報告，全國新冠疫苗接種率僅17.9%、流感疫苗 接種率則為34.7%。

該報告指出，有35%民眾願意接種流感疫苗、41%願意接種新冠疫苗，還有40%願意接種「呼吸道融合病毒」(RSV)疫苗。

CDC調查發現，全國各地的疫苗接種率不盡相同，波多黎各居全國倒數第一，截至11月9日止，流感疫苗接種率為17%、新冠接種率僅5.2%；另外佛州流感接種率(22.7%)與新冠接種率(12.9%)則為全國第二低；至於流感接種率最高為馬里蘭州(50.5%)，新冠接種率最高為佛蒙特州(33.9%)。

根據非營利機構「丕優研究中心」(Pew Research Center)先前公布的民調，有六成國人表示今年「可能不會」施打新版疫苗，同時數據顯示不到25%國人「可能」接種新冠疫苗加強針。

CDC報告指出：「在2024-25年呼吸道病毒傳染季節，建議民眾在此期間繼續接種疫苗。」並預測本季流感、新冠與RSV患者住院人數將與上一季相似或更低。

根據CDC統計，流感每年造成10萬至71萬人住院，以及4萬9000人至5萬1000人死亡；另外從未接種過疫苗的民眾仍屬於高危險群，容易出現重症住院治療並呼籲：「衛生保健與防疫單位仍有時間擴大推廣接種範圍，提高疫苗接種率，尤其趁著寒假期間親友團聚之前。」

CDC建議，凡出生六個月嬰兒以及所有年齡層，尤其年逾65歲老人以及從未接種過疫苗的民眾都應該盡速接種新版疫苗，提高免疫力、避免病毒感染。