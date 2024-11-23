直播泰森復出拳賽頻斷線 佛州男告Netflix求償5000萬元

58歲的泰森(左)在萬眾矚目的世紀拳賽中不敵小自己31歲的傑克保羅。(美聯社)

串流平台Netflix 日前罕見直播前世界拳王泰森（Mike Tyson）與拳擊網紅傑克保羅（Jake Paul）的「世紀拳賽」。儘管這場「運鈔車之戰」已圓滿落幕，但網路上卻有大批用戶批評Netflix的直播品質不佳，甚至已提出集體訴訟，向Netflix求償5000萬美元。

根據八卦網站「TMZ」報導，一名來自佛羅里達州 的男子丹頓（Ronald “Blue” Denton）日前向當地法院提出訴訟，指控Netflix在直播這場「世紀拳賽」時，明知可能出現大規模串流問題，但依然頻繁出現技術性故障，顯見他們準備極不充分，導致6000萬名美國人看到史上最糟糕的直播內容，認為此舉有違約之嫌。

丹頓在訴訟書中指出，當時線上至少有10萬人不斷抱怨，認為他們在觀賞這場經典大戰時，面臨了大量的「傳奇問題」，像是有客戶反應無法登入、串流出現故障，也有人稱緩衝出了問題。

根據數據網站Down Detector統計，早在這場拳賽開打前，就有將近8.5萬人回報串流出問題，甚至有不少人沒辦法完整看完泰森、傑克保羅進行的8回合激戰。

針對當天的直播問題，Netflix透露，當天線上觀看數一度來到6500萬戶，但總觀眾人數等進階數據要等到下周才能公布。不過，即使一名Netflix官員坦承「還有很大改進空間」、「不會忽視會員們的糟糕體驗」，但他們並未對集體訴訟發表看法，同時認為當天的直播已算是重大的成功。

直播世紀拳賽頻出包！Netflix遭求償16億 用戶酸：史上最爛

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