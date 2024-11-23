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體驗3分鐘無重力 藍源火箭送6觀光客到太空

記者張聲肇/綜合報導
藍源的六位地球觀光客，左三為卡蘭綴禮，左一左二是二度太空旅行的地產開發商黑格爾夫婦。(取自藍源)
藍源的六位地球觀光客，左三為卡蘭綴禮，左一左二是二度太空旅行的地產開發商黑格爾夫婦。(取自藍源)

億萬富翁貝佐斯(Jeff Bezos)擁有的藍源(Blue Origin)太空公司載人火箭 ，22日把六名地球觀光客送到太空邊緣，讓他們體驗三分鐘無重力狀態，其中 一對夫婦是第二度搭乘「新謝帕德號」(New Shepard) 觀光太空艙。

太空艙返回地表，降落傘打開，降落到德州西部范赫恩(Van Horn)附近的藍源火箭發射場後，科普作家、電視節目主持人卡蘭綴禮(Emily Calandrelli)流下激動的眼淚，說「喔，我的天呀，一到失重狀態，我馬上翻滾過來，看到地球，其他地方一片漆黑，太空是這麼廣闊！我沒想到可以看到廣闊無垠的太空！」

她邊拭淚邊講出看到地球的感觸：「就像自己的孩子誕生那一刻：我的寶貝，我的寶貝，初次看到自己小孩的感覺，真漂亮，喔，我的天！」

另五名乘客包括第二度太空旅行的地產開發商黑格爾夫婦(Marc and Sharon Hagle)。其他三人利特若(Austin Litteral)、羅素(James Russell)以及 沃爾封德(Henry Wolfond)，都是企業家。

他們在東部時間上午10點半升空，火箭加速到接近三倍音速時，放出載人飛艇，任其自由翱翔約兩分半鐘。此時，乘客可以解開安全帶，在艙內體會無重力的飄浮狀態，同時往窗外窺視地球。

卡蘭綴禮說，｢主引擎關閉時，轟的一聲，但我已不再害怕，座艙從火箭分離出來時，彷如屁股被重重踢了一下，好猛，我告訴自己的大腦，沒事沒事，這在預料中，像被踢出門一樣。」

這是「新謝帕德號」第28次太空之旅，第9次載客「觀光」。藍源公司總共送了49人次上太空，包括老闆貝佐斯和他弟弟，三人兩度「太空遊」。票價多少，藍源公司沒有公開。這趟乘客利特若的票，是串流拍賣平台 Whatnot提供給比賽優勝者的。

藍源太空公司載人火箭 22日把六名觀光客送到太空邊緣，讓他們體驗三分鐘無重力狀態...
藍源太空公司載人火箭 22日把六名觀光客送到太空邊緣，讓他們體驗三分鐘無重力狀態。圖為「新謝帕德號」升空的檔案照。(路透)

太空 觀光 貝佐斯

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