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川普喊出上台後大規模遣返 加拿大憂無證客北遷

記者顏伶如／綜合報導
一名加拿大皇家騎警官員對從紐約州到魁北克尋求庇護者解說，進入加拿大之前要閱讀新的邊境標誌。(路透)
一名加拿大皇家騎警官員對從紐約州到魁北克尋求庇護者解說，進入加拿大之前要閱讀新的邊境標誌。(路透)

總統當選人川普多次表示，上台首日便將落實大規模遣返無證移民的競選承諾，紐約時報21日報導，加拿大當局擔心川普計畫恐讓大量無證客往北遷徙；美國與加拿大交界5525哩，是全球兩國之間最長邊界，向來關係密切的兩個盟友，未來卻可能因為邊境問題產生嫌隙。

根據美國海關及邊境保護局統計，從2023年10月至2024年9月之間，紐約州、佛蒙特州、新罕布夏州與加拿大魁北克省(Quebec)交界地帶遭到逮捕的無證移民累計超過1萬9300人，與一年之前的相同期間相比增加300%，遭逮捕的無證移民當中超過1萬2000人是印度公民，顯示想要前往美國的印度無證客已經逐漸由加拿大闖關。

報導指出，加拿大官員正在草擬計畫，準備在邊境地帶加強巡邏，同時添購車輛、在紐約州與魁北克省邊境附近成立緊急應變中心，為川普上台後可能出現的無證客湧潮提前部署。

負責守護邊境的加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Police，RCMP)發言人波瑞爾(Charles Poirier)說，目前正在擴大編制、增購車輛以及增設臨時拘留所、作業處理中心。他說，加國官員估計無證客入境潮應該在川普就職典禮前就開始。

川普新內閣首長人選也注意到美國北部邊境的無證客問題。川普提名的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)曾說，美加邊境是嚴重的安全弱點，因為從加拿大入境美國時，檢查手續非常鬆散。

紐約時報分析，對於邊境問題的憂慮讓加拿大看待無證移民的態度，在川普第一次執政與即將上台的第二次執政之間，形成明顯對比。

川普第一任執政時限縮庇護政策，在美墨邊境拆散無證移民家庭，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)則對尋求庇護的外籍人士表示歡迎，在社群媒體發文加註「歡迎來加拿大」關鍵詞。

現在加拿大社會氛圍卻截然不同，許多加拿大人認為，疫情結束後合法移民增加，導致房屋等資源受到擠壓，杜魯多政府遭到輿論批評之後，開始減少合法移民。

杜魯多也宣布將擴大遣返非法移民，統計顯示，今年夏天從加拿大邊境進入美國的無證移民，人數創下歷年新高。

加拿大 邊境 非法移民

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