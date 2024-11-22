35分錢真香蕉藝術品 620萬元賣出 業界：為了買真品證書

義大利藝術家卡特蘭的裝置藝術作品「喜劇演員」，只是用大膠帶把一根市售香蕉貼在牆上，20日在蘇富比拍賣出高價。(美聯社)

愛開玩笑的義大利 藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)的裝置藝術作品「喜劇演員」(Comedian)，只是用大膠帶把一根市售香蕉貼在牆上，2019年開始掛上展覽，沒想到20日在蘇富比(Sotheby’s)的當代藝術拍賣 會上竟出現七人競拍，最後由華裔加密貨幣 創業家孫宇晨(Justin Sun)以含佣金在內的620萬元買下。

華裔加密貨幣創業家孫宇晨以620萬元買下裝置藝術作品「喜劇演員」。(路透）

紐約時報報導，卡特蘭這項概念作品數年來引起爭議，如今售出可能是全世界最昂貴的水果；話雖如此，可能兩天內香蕉就被扔掉了。

拍賣師巴克(Oliver Barker)在競標價接近高點時打趣說道，「我從沒想過我會說出『一根香蕉500萬美元。』」據悉，拍賣會上展示的那一根香蕉，是當天稍早在曼哈頓上東城一個水果攤以35美分購入，攤主是一名孟加拉裔男子，他說自己並不知道售出的香蕉賣到原價的幾千萬倍。

卡特蘭這一概念作品還附有真品證書、裝設指示書，讓買下的人可以在當香蕉腐爛時，只要高興就可更換。

蘇富比現代藝術負責人蓋培林(David Galperin)說明，買下這個藝術品不是在買香蕉，而是買真品證書，讓主人有權力複製把香蕉用膠帶貼在牆上，做為卡特蘭的原創藝術品。

孫宇晨發表聲明說，卡特蘭的作品「代表一個文化現象，可以連接藝術、迷因以及加密貨幣社區」。

孫宇晨由香港觀看這場拍賣會，他表示接下來幾天會親自吃掉這根香蕉，參與這個獨一無二的藝術體驗，表彰其在藝術史及流行文化的地位。

孫宇晨接受電話採訪時預言，因為川普再度當選總統，加密貨幣升值，接下來仍會看到加密貨幣界大力購買藝術品。

卡特蘭這個作品首次出現在邁阿密灘的巴塞爾藝術展(Art Basel)，由裴洛丁畫廊(Perrotin Gallery)售出三版「喜劇演員」，每次得價12萬到15萬元。只是群眾破壞力太大，在表演藝術家達圖那(David Datuna)由牆上摘下香蕉而且吃掉以後，畫廊終於把香蕉由展間取下。蘇富比拍賣會上，香蕉回歸，估價在100到150萬元之間，但最後成交價加佣金是最低估價的六倍。