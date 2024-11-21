感恩、聖誕購物季獲利預測不一 沃爾瑪提高、目標百貨縮水

今年由黑色星期五到聖誕節的假期季，零售業巨擘目標百貨(Target)預測營收、獲利會大幅縮水。圖為紐約州Westbury的一家目標百貨店。(路透)

因為消費者小心翼翼，花大量時間用手機比價，看哪兒買服飾、電子產品及玩具購買最划算，今年從黑色星期五到聖誕節 的假期季，零售業 者對財測的估計不一；零售業巨擘沃爾瑪 本周提升本季銷售額及獲利目標；目標百貨(Target)卻預測本季營收、獲利會大幅縮水。

路透(Reuters)20日報導，沃爾瑪表示，絕大多數客戶在選舉年期間，依然維持假期季購物計畫不變，該零售業巨擘的超低價果菜、商品琳瑯滿目，吸引收入較高的家庭前來該超市購物，因此成功搶占市場分額。

相形之下，沃爾瑪的對手目標百貨本假期季的財測卻大幅縮減，高層表示，家用商品及電子產品之類獲利空間較高的商品，其需求量依然疲軟。

雖然聯準會(Fed)四年來首度降息，消費者採買非生活必需品的開支依然頹靡不振，業界分析師估計，今年假期購物季還是得精挑細算。

「全國零售聯盟」(NRF)、會計師事務所德勤(Deloitte)各自做的報告指出，今年假期季整體採購金額之成長，據估將是六年來最少。

黑色星期五傳統上代表假期購物季開始，今年的「黑五」到聖誕節只有26天，去年則有31天。

全國零售聯盟表示，雖說購物季縮短，但創紀錄的1億8340萬民眾由感恩節到「網購星期一」(Cyber Monday)，今年還是打算親自到店或者上網採買，比去年的1億8200萬多。

沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)表示，觀察第四季會很有趣；從感恩節到聖誕節天數較少，對公司並非最有利，雖然他懷疑預測及實際有所區別，但第四季會跟今年前三季的態勢很相似。

因為購物季天數較少，迫使零售業者今年更早就出手，想引出需求量，早自7月起便大打折扣，約與開學返校季同一時間。卡內基美隆大學泰珀商學院(Tepper School of Business)報告指出，最放心在手機上購物的Z世代消費者引領轉變，改用手機採購，這個假期購物季可能會影響到很多家庭都這麼做。