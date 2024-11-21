我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

感恩、聖誕購物季獲利預測不一 沃爾瑪提高、目標百貨縮水

編譯潘勛／綜合報導
今年由黑色星期五到聖誕節的假期季，零售業巨擘目標百貨(Target)預測營收、獲利會大幅縮水。圖為紐約州Westbury的一家目標百貨店。(路透)
今年由黑色星期五到聖誕節的假期季，零售業巨擘目標百貨(Target)預測營收、獲利會大幅縮水。圖為紐約州Westbury的一家目標百貨店。(路透)

因為消費者小心翼翼，花大量時間用手機比價，看哪兒買服飾、電子產品及玩具購買最划算，今年從黑色星期五到聖誕節的假期季，零售業者對財測的估計不一；零售業巨擘沃爾瑪本周提升本季銷售額及獲利目標；目標百貨(Target)卻預測本季營收、獲利會大幅縮水。

路透(Reuters)20日報導，沃爾瑪表示，絕大多數客戶在選舉年期間，依然維持假期季購物計畫不變，該零售業巨擘的超低價果菜、商品琳瑯滿目，吸引收入較高的家庭前來該超市購物，因此成功搶占市場分額。

相形之下，沃爾瑪的對手目標百貨本假期季的財測卻大幅縮減，高層表示，家用商品及電子產品之類獲利空間較高的商品，其需求量依然疲軟。

雖然聯準會(Fed)四年來首度降息，消費者採買非生活必需品的開支依然頹靡不振，業界分析師估計，今年假期購物季還是得精挑細算。

「全國零售聯盟」(NRF)、會計師事務所德勤(Deloitte)各自做的報告指出，今年假期季整體採購金額之成長，據估將是六年來最少。

黑色星期五傳統上代表假期購物季開始，今年的「黑五」到聖誕節只有26天，去年則有31天。

全國零售聯盟表示，雖說購物季縮短，但創紀錄的1億8340萬民眾由感恩節到「網購星期一」(Cyber Monday)，今年還是打算親自到店或者上網採買，比去年的1億8200萬多。

沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)表示，觀察第四季會很有趣；從感恩節到聖誕節天數較少，對公司並非最有利，雖然他懷疑預測及實際有所區別，但第四季會跟今年前三季的態勢很相似。

因為購物季天數較少，迫使零售業者今年更早就出手，想引出需求量，早自7月起便大打折扣，約與開學返校季同一時間。卡內基美隆大學泰珀商學院(Tepper School of Business)報告指出，最放心在手機上購物的Z世代消費者引領轉變，改用手機採購，這個假期購物季可能會影響到很多家庭都這麼做。

沃爾瑪 零售業 聖誕節

上一則

佛蒙特州民醫療困境：人人有醫保卻看不起病？

下一則

感恩節出行人數估比去年增10% 油價低、機票漲 90%選擇駕車出行

延伸閱讀

感恩節出行防擁堵 避開最糟上路時段

感恩節出行防擁堵 避開最糟上路時段
感恩節火雞 SoFi體育場免費送

感恩節火雞 SoFi體育場免費送
紐約「大堵車警示日」來了 這些日子最好搭公共交通工具

紐約「大堵車警示日」來了 這些日子最好搭公共交通工具
電商銷售成長、送貨上門增 沃爾瑪全年營收估增4.8%

電商銷售成長、送貨上門增 沃爾瑪全年營收估增4.8%

熱門新聞

在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。(美聯社)

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

2024-11-16 21:20

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

2024-11-16 19:20
圖為執法與遣返行動辦公室主管在德州機場監督一架遣返航班。（路透資料照）

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

2024-11-19 13:13
美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

2024-11-14 09:58
紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。（記者許君達/攝影）

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

2024-11-19 11:50
美國官方公布向中國遣返非法移民，這是半年來第三次。圖為美墨邊境上的中國走線客。(路透)

半年來第3度 美國派大型航班遣返109中國無證客

2024-11-20 01:27

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元