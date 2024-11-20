印度首富阿達尼涉行賄卻誤導美國投資人 遭美檢方起訴

62歲的阿達尼是阿達尼集團最高負責人，也是印度總理莫迪的公開支持者。(美聯社)

印度 首富億萬富翁阿達尼涉嫌行賄以取得太陽能合約，向美國投資 人募資時卻陳述不實，周三遭到美國檢方以證券詐欺在內五項罪名起訴。阿達尼集團發行的美元計價債券周四應聲崩跌。

彭博彙整的資料顯示，阿達尼綠色能源公司（Adani Green Energy）於3月發行的美元債崩跌多達10美分；阿達尼電力孟買公司2030年2月到期的美元債下跌8.6美分，創下興登堡研究公司2023年對阿達尼集團發布做空報告以來最大跌幅。

紐約布魯克森檢察官聲稱，阿達尼在內的被告涉嫌支付印度政府官員超過2.5億美元，換取太陽能合約有利的條件，預計可為此帶進獲利逾20億美元。

和阿達尼一起被起訴的還有七人，其中包括阿達尼綠色能源公司的高層和曾任職於加拿大退休 基金的員工。阿達尼的姪子薩加爾．阿達尼也在被告之列，他是阿達尼所創再生能源公司的執行董事。

美國檢方指稱，從2020年到2024年間向印度政府官員支付的賄款超過2.5億美元，而在美國募資數十億美元資金時，卻刻意對美國銀行和投資人隱暪這整個計畫。

曾任職於加拿大大型退休基金CDPQ的三名員工也挨告，美國檢方指控稱他們刪除相關電子郵件，還提供不實訊息給美國政府，妨礙美國檢方對賄賂的調查。CDPQ投資基礎建設，也是阿達尼集團公司的股東。

美國證券交易委員會（SEC）法務部代理主任 Sanjay Wadhwa 指出，阿達尼叔姪向美國投資人促銷綠色債時，曾宣稱阿達尼綠色公司（Adani Green）擁有健全的反賄賂合規計畫，公司高層不曾也不會支付或承諾支付賄賂。