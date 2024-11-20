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印度首富阿達尼涉行賄卻誤導美國投資人 遭美檢方起訴

編譯劉忠勇／綜合外電
62歲的阿達尼是阿達尼集團最高負責人，也是印度總理莫迪的公開支持者。(美聯社)
62歲的阿達尼是阿達尼集團最高負責人，也是印度總理莫迪的公開支持者。(美聯社)

印度首富億萬富翁阿達尼涉嫌行賄以取得太陽能合約，向美國投資人募資時卻陳述不實，周三遭到美國檢方以證券詐欺在內五項罪名起訴。阿達尼集團發行的美元計價債券周四應聲崩跌。

彭博彙整的資料顯示，阿達尼綠色能源公司（Adani Green Energy）於3月發行的美元債崩跌多達10美分；阿達尼電力孟買公司2030年2月到期的美元債下跌8.6美分，創下興登堡研究公司2023年對阿達尼集團發布做空報告以來最大跌幅。

紐約布魯克森檢察官聲稱，阿達尼在內的被告涉嫌支付印度政府官員超過2.5億美元，換取太陽能合約有利的條件，預計可為此帶進獲利逾20億美元。

和阿達尼一起被起訴的還有七人，其中包括阿達尼綠色能源公司的高層和曾任職於加拿大退休基金的員工。阿達尼的姪子薩加爾．阿達尼也在被告之列，他是阿達尼所創再生能源公司的執行董事。

美國檢方指稱，從2020年到2024年間向印度政府官員支付的賄款超過2.5億美元，而在美國募資數十億美元資金時，卻刻意對美國銀行和投資人隱暪這整個計畫。

曾任職於加拿大大型退休基金CDPQ的三名員工也挨告，美國檢方指控稱他們刪除相關電子郵件，還提供不實訊息給美國政府，妨礙美國檢方對賄賂的調查。CDPQ投資基礎建設，也是阿達尼集團公司的股東。

美國證券交易委員會（SEC）法務部代理主任 Sanjay Wadhwa 指出，阿達尼叔姪向美國投資人促銷綠色債時，曾宣稱阿達尼綠色公司（Adani Green）擁有健全的反賄賂合規計畫，公司高層不曾也不會支付或承諾支付賄賂。

投資 印度 退休

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