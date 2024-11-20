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10年前轟頭自殺毀容 密州男植臉成功 術後可表達「幸福悲傷失望」

記者胡玉立／綜合報導
法夫接受臉部移植手術前後對比。(取自Lisa Pfaff臉書)
法夫接受臉部移植手術前後對比。(取自Lisa Pfaff臉書)

10年前密西根州男子法夫(Derek Pfaff)用獵槍轟擊自己頭部，自殺未遂，但面部毀容。十年後，現年30歲的法夫在明尼蘇達州妙佑醫療機構(Mayo Clinic)接受了歷時近60小時臉部移植手術，成功重生。這也是妙佑醫療機構有史以來第二次進行臉部移植手術。 

法夫向Mlive媒體集團表示，他已不記得2014年他就讀大學當時為何動念自殺，但此後，他就開始和父母麗莎和傑利·法夫(Lisa and Jerry Pfaff)一起在倡導自殺防治。

法夫向媒體表示，他已不記得2014年當時為何動念自殺，但此後，他就和父母麗莎和傑...
法夫向媒體表示，他已不記得2014年當時為何動念自殺，但此後，他就和父母麗莎和傑利·法夫一起擔任自殺防治倡導義工。(取自Lisa Pfaff臉書)

「我活下來是有原因的；我想幫助他人，」法夫表示，「我非常感謝捐贈者、家人和妙佑團隊給了我第二次機會」。

這十年來，法夫和家人持續透過媒體分享自身經歷，現在這個故事有了最新進展；妙佑醫療機構重建移植計畫外科主任、臉部重建和復元外科醫生馬爾迪尼(Samir Mardini)2月率領80多名醫療專業人員，為法夫進行近60小時臉部移植手術。

馬爾迪尼估計法夫85%的臉部，包括下顎骨和上顎骨在內，都以捐贈組織進行替換及重建。為確保移植準確度，院方依據捐贈者和受贈者臉部掃描，制定數位手術計劃，團隊得以先以數位方式進行手術。團隊還針對供受雙方的神經系統進行「神經測繪」，以了解每條神經功能，確保脆弱的臉部神經正確連接以恢復功能。

毀容後的法夫與他大學時期的照片。(取自Lisa Pfaff臉書)
毀容後的法夫與他大學時期的照片。(取自Lisa Pfaff臉書)

透過應用新的顯微外科技術，手術也移植捐贈者淚液引流系統，法夫的眼淚得以正常流入他的新鼻子。妙佑醫療機構指出，法夫現在可以透過移植後的臉部肌肉和神經來「表達幸福、悲傷、喜悅和失望」。

馬爾迪尼聲明指出，「大多數器官移植可以挽救生命，但臉部移植是一項賦活手術；沒有它仍可存活，卻會錯過人生。」

法夫表示，這次手術「改變了我的人生」，「我感到更有自信，希望有朝一日能遇到一個人，安定下來，組建家庭。我也將繼續與他人分享我的故事，盡可能幫助更多人」。

若有自殘或自殺念頭，請撥打自殺和危機生命熱線988， 尋求協助。

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