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德州警告為中國政府執行獵狐行動者 設立熱線檢舉

編譯廖振堯／綜合報導
德州州長艾伯特18日發布行政命令，指示該州的公共安全廳針對並逮捕為中國政府執行「獵狐行動」的人。(美聯社)
德州州長艾伯特18日發布行政命令，指示該州的公共安全廳針對並逮捕為中國政府執行「獵狐行動」的人。(美聯社)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)18日發布行政命令，指示該州的公共安全廳(Texas Department of Public Safety)針對並逮捕為中國政府執行「獵狐行動」(Operation Fox Hunt)的人，稱將盡力保護德州民眾免受中國共產黨的非法鎮壓影響。

獵狐行動原是中國基於根除貪腐、追捕潛逃境外的人員之專項行動，但實際上也被用來騷擾、恐嚇居住在國外的中國公民及民主活動人士，甚至在某些情況下強行遣返中國政府官員或持不同政見之人士。美國司法部已成功起訴以獵狐行動為由的個人。

艾伯特的行政命令指出，中國政府已在世界各地設立「海外警務站」，據傳其中一站便位於休士頓；這原是中國公安局為海外華人提供警務協助、辦理證件等服務的機構，但被人權組織揭發事實上是為中共執行海外鎮壓行動，監控、追捕、威脅流亡的中國異議人士而陷入爭議。

艾伯特在新聞稿中表示，「中國共產黨在全球範圍騷擾政見不同的個人，試圖將他們強行遣返回中國。超過25萬名華裔合法地將德州視為自己的家鄉，德州不會容忍中共或其惡劣代理人對其進行的騷擾或脅迫…我們將繼續盡一切努力保護德州民眾免受中國共產黨的非法和鎮壓行為影響。」

艾伯特表示，公共安全廳將找出並起訴涉及獵狐行動相關犯罪的人員、與地方和聯邦當局合作評估外國政府騷擾德州民眾的事件、就如何應對這些威脅提供政策建議，並設立熱線檢舉與「獵狐行動」相關的可疑脅迫行為。

聯邦調查局(FBI)休士頓辦事處發言人哈根(Conor Hagan)表示，FBI自今年1月來一直在推動一項公共運動，制止外國政府對美國民眾的騷擾、恐嚇和攻擊，這些行為都違反了美國法律以及美國人珍惜的個人權利和自由。

德州 獵狐行動 共產黨

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