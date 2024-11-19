轉世喇嘛在明州慶18歲生日兼坐床典禮 明年將到印度修行

明尼蘇達州青少年喇嘛多杰(右二)9日出席自己的18歲慶生儀式兼坐床典禮，僧人獻上哈達圍巾。(美聯社)

明尼蘇達州 青少年喇嘛多杰(Jalue Dorje)9日端坐在布置鮮花、水果還有黃金佛像的殿堂，微笑不語看著自己的18歲慶生儀式。多杰成長於明尼亞波利斯(Minneapolis)郊區，這將是他明年前往相隔數千哩的喜馬拉雅山腳下敏卓林寺(Mindrolling Monastery)修行之前，在家鄉的最後一場大型派對。

美聯社報導，多杰平日生活就像一般美國青少年，玩足球 ，聽饒舌音樂，但他的生日活動卻與眾不同。根據藏傳佛教傳統，小活佛被尋訪且經達賴喇嘛 及其他喇嘛教確定轉世喇嘛身分之後，便要舉行盛大隆重的坐床典禮。

坐床典禮上，多杰看著舞蹈、舞棍等傳統祈福流程，從幼童到老年人數百群眾在現場排隊，等候向多杰鞠躬並獻上代表祝福的「哈達」(khata)白色圍巾。

不過，私下慶生活動則有多杰的高中足球隊隊友為他唱生日快樂歌，然後切蛋糕。一個朋友送給多杰的生日禮物是飲料沖泡杯，好讓他上健身房時補充水分，另一個好友則送上連鎖餐廳奇波雷墨西哥燒烤(Chipotle Mexican Grill)的禮物卡。

典禮結束後，多杰描述儀式時說：「我真的歎為觀止。」他表示，通常都是跟其他喇嘛坐在一起，看著台上為某些人物舉辦的慶祝活動，「而今天晚上的活動則是為我辦的」。

出生大約四個月時，多杰就獲得藏傳佛教楚西仁波切(Trulshik Rinpoche)承認，後來又受到其他喇嘛認定為第八世德欽塔夏仁波切(Terchen Taksham Rinpoche)。自從身分確認後，多杰的童年便開始接受成為喇嘛的訓練，要背誦經文，練習書法，學習佛法。

2025年高中畢業之後，多杰將前往與家鄉相隔7200哩的印度北部的敏卓林寺。