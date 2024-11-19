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15年來 留學美國人數 印度首次超越中國

編譯易起宇／綜合報導
據統計，來自印度的外籍留學生人數，已超越來自中國的留學生。(美聯社)
據統計，來自印度的外籍留學生人數，已超越來自中國的留學生。(美聯社)

美國的大學上個學年度的印度留學生人數暴增23%，自2009年以來首次超越中國，成為留美國際留學生的最大來源國，也推動留學生人數創下歷史新高。

獲得國務院贊助的國際教育協會(IIE)報告顯示，2023-2024學年度在美國大學就讀的印度留學生人數達到33萬1602人；中國留學生人數下滑4%至27萬7398人，但仍位居第二。整體外國留學生人數增長7%，達到逾110萬人，超越疫情前創下的歷史最高紀錄。

無論在大學部或研究所，中國和印度留學生加起來都占了過半的美國國際留學生。雖然近年中國留學生人數隨著地緣政治緊張加劇有所減少，但大學部的中國留學生人數仍居冠。

中國留學生從2009-2010學年以來，一直是美國最大的外國留學生團體。但其人數在2019-2020學年達到37萬2532人後，就持續減少。而印度留學生的人數從2020-2021學年以來就不斷成長，到了2023-2024學年已增加一倍。

在疫情導致減少後，美國的國際留學生人數一直在快速成長。聯邦商務部數據，國際留學生去年占美國高等教育總人口的6%，並為美國經濟貢獻逾500億元。

總統當選人川普在第一任設下諸多旅行和移民限制，包括限制中國研究生和研究人員入境。許多人都好奇川普的第二任期會為國際留學生帶來何種影響。川普6月曾表示，所有從美國大學畢業的國際留學生都應該得到綠卡，但他的競選團隊後來收回這一言論。

此外，出於國安顧慮，美國也暗示在某些領域更希望印度留學生攻讀，而非中國留學生。今年6月，副國務卿坎伯(Kurt Campbell)表示，他希望看到更多中國留學生來美攻讀人文和社會科學，而非粒子物理學。至於電腦科學、工程、數學和其他理工科，坎伯說他希望看到更多印度留學生攻讀。

美國的大學上個學年度的印度學生人數暴增23%，自2009年以來首次超越中國。副國...
美國的大學上個學年度的印度學生人數暴增23%，自2009年以來首次超越中國。副國務卿坎伯曾表示，他希望看到更多中國學生來美攻讀人文和社會科學，而非粒子物理學。(路透)

中國留學生 印度 川普

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