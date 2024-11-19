我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20年資深員工上班睡覺遭開除 他告公司 一原因獲賠近5萬元

有心律師盯上 南加華商屢被告 每次損失上萬

印度1家4口2022年偷渡凍死美加邊界 明州2被告受審

記者張聲肇／綜合報導
一個印度家庭2022年企圖從加拿大偷渡入境美國時，在加國邊界凍死， 兩名涉案人帕泰爾(左)和尚德(右)，18日起受審。(美聯社)
一個印度家庭2022年企圖從加拿大偷渡入境美國時，在加國邊界凍死， 兩名涉案人帕泰爾(左)和尚德(右)，18日起受審。(美聯社)

一個印度家庭2022年企圖從加拿大偷渡入境美國時，在加國邊界凍死， 兩名涉案人18日起，在明尼蘇達州聯邦法院接受審判。

檢方指出，涉嫌人口走私的印度籍帕泰爾(Harshkumar Ramanlal Patel，29歲)雇用佛州人尚德(Steve Shand，50歲)載送偷渡客入境。兩人都被控四項人口走私相關罪名，兩人迄不認罪。本案由法官譚海姆(John Tunheim)主審，預計五天結審，18日選出陪審團。

2022年1月19日，尚德開了一輛卡車，準備運載11人進入美國，卻沒等到其中一個印度家庭。檢方事後發現，來自印度古加拉省丁古查村(Dingucha)的帕泰爾(Jagdish Patel，39歲)、他妻子魏莎麗本(Vaishaliben，30多歲)、女兒維杭吉(Vihangi，11歲)和三歲的兒子達米克(Dharmik)，在零下36℉(38℃)的暴風雪天，找路找了幾小時後不幸凍死。檢方說，搜救人員發現家長的屍體時，看到他懷中抱著裹著毯子的兒子。

被告辯護律師反對檢方打算在法庭出示七張死狀甚慘的照片，包括全家凍僵的屍體和兩個小孩的特寫照。被告尚德的律師莫瑞森(Aaron Morrison)說，這些讓人心碎的照片，可能讓陪審團員產生「極度的偏見」，不得當作罪證。起訴本案的檢察官則認為，照片恰足證明，兩名被告根本未替死者一家著想，才會害他們凍死。法官裁定，照片可以當作罪證。

帕泰爾是印度大姓，被告和受害人沒有親戚關係。檢方指出，兩名被告都是國際人口走私集團的一分子，人口販子在印度找到「客戶」後，替他們辦好加拿大的學生簽證，並安排運送到美國境內，通常從華盛頓州或明尼蘇達州北部入境。

9月30日截止的會計年度裡，美國邊境巡防人員總共在美加邊境逮捕了1萬4000名印度人，丕優研究中心說，2022年底止，在美國非法居留的印度人多達72.5萬，僅次於墨西哥人和薩爾瓦多人。

印度 偷渡客 邊境

上一則

18日進入極夜 最北小鎮烏奇亞維克64天看不到日出

下一則

反川普女選民挺4B運動 不約會、不婚、不育、不發生性關係

延伸閱讀

留學美國人數 15年來印度首超中國

留學美國人數 15年來印度首超中國
繼美俄中北韓後 印度躋身「高超音速導彈」俱樂部

繼美俄中北韓後 印度躋身「高超音速導彈」俱樂部
路透：鴻海已指示印度人力仲介 取消作業員限單身的條件

路透：鴻海已指示印度人力仲介 取消作業員限單身的條件
飲茶大國印度口味變了 咖啡香漸濃1年收益3.5億

飲茶大國印度口味變了 咖啡香漸濃1年收益3.5億

熱門新聞

在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。(美聯社)

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

2024-11-16 21:20

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

2024-11-16 19:20
美國電信業T-Mobile在12日發生線路大癱瘓，災情遍及全美。(路透)

T-Mobile服務癱瘓 災情遍及全美

2024-11-12 16:07
美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

2024-11-14 09:58
當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

2024-11-11 01:11
健康狀況最差的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)參加者，臨終之前最後一年經常退出私人保險，轉回傳統型聯邦醫療保險(Traditional Medicare)，導致由納稅人負擔的紅藍卡成本大增。(美聯社)

健康最差病患常退出優勢計畫私人保險 紅藍卡成本大增

2024-11-12 13:32

超人氣

更多 >
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢