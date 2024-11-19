印度1家4口2022年偷渡凍死美加邊界 明州2被告受審

一個印度家庭2022年企圖從加拿大偷渡入境美國時，在加國邊界凍死， 兩名涉案人帕泰爾(左)和尚德(右)，18日起受審。(美聯社)

一個印度 家庭2022年企圖從加拿大偷渡入境美國時，在加國邊界凍死， 兩名涉案人18日起，在明尼蘇達州聯邦法院接受審判。

檢方指出，涉嫌人口走私的印度籍帕泰爾(Harshkumar Ramanlal Patel，29歲)雇用佛州人尚德(Steve Shand，50歲)載送偷渡客 入境。兩人都被控四項人口走私相關罪名，兩人迄不認罪。本案由法官譚海姆(John Tunheim)主審，預計五天結審，18日選出陪審團。

2022年1月19日，尚德開了一輛卡車，準備運載11人進入美國，卻沒等到其中一個印度家庭。檢方事後發現，來自印度古加拉省丁古查村(Dingucha)的帕泰爾(Jagdish Patel，39歲)、他妻子魏莎麗本(Vaishaliben，30多歲)、女兒維杭吉(Vihangi，11歲)和三歲的兒子達米克(Dharmik)，在零下36℉(38℃)的暴風雪天，找路找了幾小時後不幸凍死。檢方說，搜救人員發現家長的屍體時，看到他懷中抱著裹著毯子的兒子。

被告辯護律師反對檢方打算在法庭出示七張死狀甚慘的照片，包括全家凍僵的屍體和兩個小孩的特寫照。被告尚德的律師莫瑞森(Aaron Morrison)說，這些讓人心碎的照片，可能讓陪審團員產生「極度的偏見」，不得當作罪證。起訴本案的檢察官則認為，照片恰足證明，兩名被告根本未替死者一家著想，才會害他們凍死。法官裁定，照片可以當作罪證。

帕泰爾是印度大姓，被告和受害人沒有親戚關係。檢方指出，兩名被告都是國際人口走私集團的一分子，人口販子在印度找到「客戶」後，替他們辦好加拿大的學生簽證，並安排運送到美國境內，通常從華盛頓州或明尼蘇達州北部入境。

9月30日截止的會計年度裡，美國邊境 巡防人員總共在美加邊境逮捕了1萬4000名印度人，丕優研究中心說，2022年底止，在美國非法居留的印度人多達72.5萬，僅次於墨西哥人和薩爾瓦多人。