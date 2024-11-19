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18日進入極夜 最北小鎮烏奇亞維克64天看不到日出

記者張聲肇／綜合報導
美國最北小鎮烏奇亞維克18日進入「極夜」，接下來64天看不到日出 ，到明年1月22日太陽才再度升起。圖為位於該鎮北邊的北美航太防衛司令部遠程雷達站2月的日出。(路透)
美國最北小鎮烏奇亞維克18日進入「極夜」，接下來64天看不到日出 ，到明年1月22日太陽才再度升起。圖為位於該鎮北邊的北美航太防衛司令部遠程雷達站2月的日出。(路透)

美國最北小鎮烏奇亞維克(Utqiagvik)18日進入「極夜」(polar night)，接下來64天看不到日出，到明年1月22日太陽再度升起時，白宮已經易主。

前稱巴若(Barrow)的這個小鎮，人口不到5000，位於阿拉斯加北坡區的北極洋岸，北緯71.17度，比北極圈還北330哩，18日下午1點27分太陽西下後，將有64天看不到日出，2025年1月22日下午1點15分，太陽再度從南部升起時，美國總統已經換人。這天，烏奇亞維克鎮民只能享受48分鐘的日照。

這64天「暗無天日」的日子，當地人還是看得到天文和人類文明交織出來的藍紫色天空，不過，日暮之後，日光也無顏色。這兩個多月的氣候十分惡劣、難受，其中四分之一的日子，氣溫不會在華氏零度以上，能夠衝上冰點的時間僅占37%。

這陣子的混沌黑暗，也會在大氣層中醞釀冰冷、下沉的北極氣旋，影響整個北半球的氣候。

到了冬至日(東部時間12月21日早晨5點2分)中午，太陽比地平線還低4.7度。由於地球軸線的位移，春分和秋分之間，北極圈內可能數天、數周 、甚至數月看不到太陽，離北極愈近，暗無天日的時間愈長。

在北極和南極，每年只有一次日出和一次日落。南北極的地方，太陽在春分那一天升起，秋分日降落。北極的「永晝日」從3月到9月；秋冬兩季「永夜」，可見光不是星光、月光就是琥珀色的閃爍極光。到了夏季，情況剛好相反，烏奇亞維克進入「永晝」，成為半夜可見太陽的地方。明年5月11日到8月19日，將是美國最北小鎮24小時都曬太陽的「至陽」期。

其實，陽光是最公平的天然資源，地球每一地點全年日照時數完全一樣，只會因高山、深谷等地形條件略有差別。也就是說，烏奇亞維克和邁阿密、雪梨、莫斯科的日照時數毫無差別，只是「季節分配」不同。

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