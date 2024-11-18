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巨石強森聖誕劇「紅色1號」 首周末票房奪冠

編譯徐薏茹／綜合報導
巨石強森(左)、克里斯伊凡(右)主演的聖誕動作喜劇「紅色一號」上映首周末登上北美賣座冠軍，票房收入為3410萬元。(美聯社)
巨石強森(左)、克里斯伊凡(右)主演的聖誕動作喜劇「紅色一號」上映首周末登上北美賣座冠軍，票房收入為3410萬元。(美聯社)

巨石強森(Dwayne Johnson)、克里斯伊凡(Chris Evans)主演的聖誕動作喜劇「紅色一號」(Red One)上映首周末登上北美賣座冠軍，票房收入為3410萬元。

以傳統電影公司的標準，3410萬元首映票房對於一部製作預算超過2億元的電影來說顯然不理想，不過「紅色一號」由亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM Studios)出品，有長期的營利優勢，除全球票房收入以外，還可能長期在亞馬遜串流平台Prime Video上架。

「紅色一號」原先計畫直接在串流平台上架，電影院票房不僅是額外的收穫，對於亟需新電影上映的電影院產業來說也有好處。

亞馬遜米高梅工作室發行長威爾森(Kevin Wilson)表示：「亞馬遜串流平台在全球有2億5000萬以上的訂閱用戶，我認為這與Netflix對於其平台內容的看法相似。像這樣的電影在吸引多少眼球方面有巨大的價值。」

他說：「我們對於這一結果非常滿意，在有時候條件不佳的電影院市場中，這對我們來說是好結果，尤其是原創電影。」自2020年以來，只有七部不是續集或根據其他作品改編的電影首映票房超過3000萬元。

「紅色一號」由華納兄弟(Warner Bros.)負責海外發行，目前已經在75個地區的1萬4783個影廳上映兩個周末，票房估計為5000萬元。

該電影由傑克卡斯丹(Jake Kasdan)執導，由巨石強森的Seven Bucks製片公司製作，遭到影評狠狠地嫌棄，爛番茄網站評分低至33%，影評人科伊爾(Jake Coyle)在美聯社發表的影評中寫到：「感覺像是一份不受歡迎的高價聖誕禮物。」

不過觀眾對「紅色一號」的評價卻比「小丑：雙重瘋狂」(Joker 2)更好，在CinemaScore給予A-評分。

「猛毒最終章：最後一舞」(Venom: The Last Dance)周末票房新增740萬元，票房排名第二。目前全球票房已累計4億3610萬元。

亞馬遜 電影院 巨石強森

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