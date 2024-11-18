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提供金錢、毒品 代課女老師涉性侵男學生 19罪名起訴

編譯廖振堯／綜合報導
代課老師卡麗莎‧珍娜‧史密斯涉嫌提供未成年人提供大麻和酒類，再誘騙性侵，被檢方依19項罪名起訴。(圖／普拉斯基郡監獄)
代課老師卡麗莎‧珍娜‧史密斯涉嫌提供未成年人提供大麻和酒類，再誘騙性侵，被檢方依19項罪名起訴。(圖／普拉斯基郡監獄)

密蘇里州一名代課老師卡麗莎‧珍娜‧史密斯(Carissa Jenna Smith)涉嫌提供未成年人提供大麻和酒類，然後加以誘騙性侵，連丈夫也涉案，普拉斯基郡(Pulaski County)檢察官以性販運、法定雞姦(statutory sodomy)、法定強姦、嫖娼罪(patronizing prostitution)等19項罪名起訴她。

今日美國報(USA Today)報導，30歲的史密斯已婚且育有子女，2022年8月26日至今年8月26日間在密州迪克森市(Dixon)迪克森R-I學區擔任代課老師。

普拉斯基郡警長辦公室一名警探今年9月13日採訪一名涉案的未成年學生，他說這些事情發生在他上中學時，史密斯代課就給了學生她的Snapchat，他們聊天一陣子後，她開始發送露骨的照片。約一年前，該名學生的一名朋友問他們是否想賺點外快，學生答應後，這名朋友便帶他們去了史密斯家。

到史密斯家後，史密斯說如果他們與她發生性關係，她就會付錢給他們，隨後他們便進行性行為，孩子們稱史密斯付了130元，並告誡他們不要談論這些事情，否則她會遇到麻煩。一名學生說這並非史密斯唯一一次性接觸，該情況至少發生過六到七次，史密斯用現金或金融應用程式向他們付款，除了金錢外也提供過大麻、伏特加、威士忌。

受害者告訴調查人員，他們本來有一段史密斯對他們口交的影片，但史密斯發現後將手機摔個粉碎。另一名受害者稱史密斯告訴她丈夫「受害者之一試圖用她與未成年人吸食大麻的影片」來勒索她，史密斯的丈夫隨後出面用球棒威脅他們。

史密斯受到的19項指控中，法定強姦指的是和未成年發生性關係，即便未成年合意也算強姦。迪克森R-I學區負責人已向社區成員通知史密斯的指控，稱這種情況「非常令人惡心和擔憂」。

大麻 學區 密蘇里州

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