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聯邦「必給加班費」年薪4.4萬元門檻新規 遭德州法官推翻

編譯俞仲慈／綜合報導
聯邦勞工部加班費新規定，引起德州工商團體反彈，訴諸法律，德州聯邦法官裁決撤銷，恢復原本「必給加班費」門檻，嚴重影響部分低薪勞工如超市收銀員。(美聯社)
聯邦勞工部加班費新規定，引起德州工商團體反彈，訴諸法律，德州聯邦法官裁決撤銷，恢復原本「必給加班費」門檻，嚴重影響部分低薪勞工如超市收銀員。(美聯社)

聯邦勞工部今年7月起生效的加班費新規定，引起德州工商團體反彈，訴諸法律，德州聯邦法官15日裁決撤銷該項規定，回復到「必給加班費」原本的3萬5000元門檻。

據路透報導，德州謝爾曼(Sherman)聯邦地區法官喬丹(Sean Jordan)15日宣布撤銷今年7月生效的聯邦勞工部(Labor Department)新規定：「2024年的規定，涉及各經濟領域、數百萬勞工以及州與地方政府，增加雇主數十億元成本，顧及有資格領取加班費的企業類別與員工人數，重新制定妥善的補救措施即使並非不可能，也是不切實際。」

報導指出，勞工部新規則第一階段於7月1日生效，將「必給加班費」門檻從年薪3萬5000元放寬到4萬3888元，下一階段訂於明年起生效，門檻進一步放寬至約5萬8656元，只要每周工時逾40小時的勞工，雇主必須付給「必給加班費」，受惠勞工約400萬人。

新法還規定自2027年7月1日開始，「必給加班費」門檻每三年提高一次，以反映平均收入變化，但此規定不影響按小時計酬勞工的加班規範。

由於拜登政府提出的「必給加班費」是依據年薪所得而非工作內容，讓許多雇主身處不可預測的成本壓力。

「全國零售聯盟」(National Retail Federation)執行副總裁法蘭奇(David French)指出，新規定限制零售業為低薪員工提供更多福利，引起德州多個工商團體反彈，決定訴諸法律。

原告主張勞工部新規定「迫使雇主向新員工支付加班費或限制員工工作時間，從而減少勞務並損害他們的權益」，最終獲得聯邦法官喬丹認可，認為勞工部新規定超越職權。

報導指出，喬丹係由總統當選人川普首任任內所任命，加班資格門檻如今將回復至3萬5500元，也就是川普2019年任內制定的標準，雖然勞工部可以尋求上訴，但新上任的川普政府可能不會這樣做。

勞工部 德州 喬丹

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