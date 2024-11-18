拜登首度授權 烏克蘭可用美遠程飛彈攻入俄國境內 俄烏戰爭恐擴大

拜登總統17日首度批准烏克蘭使用美軍提供的長程飛彈，攻打俄羅斯境內目標。圖為拜登總統9月與烏克蘭總統澤倫斯基(左)在紐約市開會。(美聯社)

由於北韓支援數千名兵力加入俄軍對烏克蘭 戰爭，拜登 總統也決定提出反制措施，授權機府方面使用美製長程飛彈，深入俄羅斯 境內進行攻擊，恐將擴大俄烏戰事。

美聯社引述知情人士消息指出，拜登政府原本禁止烏克蘭使用美國長程飛彈攻擊俄羅斯境內，如今已經決定批准基輔發射美軍戰術飛彈系統(ATACM)深入俄羅斯境內，進行攻擊。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)17日受訪時，針對拜登政府的新決定，重申聯合國立場是「避免俄烏戰爭永久性惡化」並強調：「我們想要和平，我們想要公平的和平。」

報導指出，美國過去因為ATACMS導彈供應量不足，質疑無法提高烏軍對俄的攻擊火力，不過支持者主張只要能夠深入俄羅斯境內進行數次遠程攻擊，即足以耗損俄軍軍力，迫使俄軍改變作戰計畫。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)17日也向美國喊話：「攻擊不是靠嘴巴行動，戰爭不是靠公告，飛彈會自己說話。」

俄攻烏北部建物10死50傷

隨後澤倫斯基在Telegram發布一項不幸消息，烏克蘭北部、距離俄羅斯邊境24哩的城市蘇梅(Sumy)一棟九層樓建築物遭到俄軍飛彈攻擊，造成至少10人死亡、逾50人受傷。

近幾個月來，俄羅斯發動一連串無人機與飛彈攻擊，企圖在寒冬來臨前，摧毀烏克蘭供電設施，偏偏此時德國總理蕭茲(Olaf Scholz)與普亭進行兩年來首次通話，讓澤倫斯基相當不滿意：「這就是透過對話、通話、擁抱與姑息手段並企圖與普亭達成某種目標的人士給出的答覆。」

拜登仍反對美俄直接衝突

自2022年2月俄軍入侵烏克蘭以來，美國始終力挺烏克蘭，提供超過562億元軍事援助，不過為避免刺激俄羅斯反彈，拜登政府一再拒絕提供烏克蘭要求的特定先進坦克、愛國者防空系統與F-16戰機等，直到基輔與盟邦協商後才同意放行。

而且拜登對於可能讓美國或北約國家捲入戰火，與核武大國俄羅斯直接爆發衝突的任何行動，仍堅決反對，普亭先前一再放話，如果北約允許烏克蘭武力攻擊俄羅斯領土，莫斯科 不排除向其他國家提供遠程飛彈襲擊西方目標。

總統當選人川普9月在紐約與澤倫斯基會面，川普競選時要求盡快結束烏俄戰爭。(美聯社)

川普認為可啟動和平談判

CNN報導指出，總統當選人川普可能認為他可以啟動和平談判，但他即將將繼承一場風險大大增加的戰爭。