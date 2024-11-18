降低物價 學者獻策川普：禁止囤積

拜登任內食品價格上漲逾25%，川普上任會如何處理；經濟學者建議加強執行反壟斷法及禁止囤積。(路透)

食品價格在拜登 任內上漲逾25%，選舉期間遭川普 猛烈抨擊，而消費者對此大表不滿似乎也拉抬川普得票而重返白宮，但現在他面臨解決民怨的任務；目前經濟學者獻策三招，包括增產石油 天然氣而拉低物價、加強執行反壟斷法，還有禁止囤積。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，首先，川普淡化人為導致氣候變遷，誓言支持石油天然氣產業，放寬管制，增大產出；理論上增加石油生產可以降低食物價格，原因在整個食物供應鏈成本裡，石油占極重角色，不管是生產作物還是運輸食物到賣場。

雖說這一招可能有益，但拜登治下幾年，石油增產卻與通膨大增並肩而行，原因在石油在全球市場販售，美國國內生產大增，卻無法如一些人期盼的降低消費者物價。美國能源資訊署(U.S. Energy Information Administration)表示，原油產量2023年創下紀錄，日產1290萬桶。

第二，一些專家指出，要克服食品高價，川普政府可以掃蕩少數幾家大企業主宰價格的現象；大企業的市場力量是物價飛漲的原因之一，它們用自己在市場的超大角色拉抬價格，不必害怕競爭者用更低廉價格，提供可堪相比的產品。

聯邦貿易委員會早在3月的調查指出，生鮮果菜店的利潤空間2021年起大增，即使物價增幅開始減緩，兩年後食品價格甚至漲得更高。

但也有經濟學者質疑反壟斷有多大威力，原因是伴同這一波通膨的，是疫情期間生產成本上揚，因此很難主張就是哄抬價格之故。

第三，川普可以推出禁止囤積的命令，防止特定商品價格劇烈上漲。聯邦統計局日前公布數據指出，蛋價到10月底這一年飆高30%。價格猛漲主要是因爆發禽流感，讓雞蛋供應大減；去年爆發類似禽流感，蛋價漲幅超過60%。

但經濟學者批評這種政策有瑕疵，原因在全國等級的禁漲命令，只有在緊急狀態才啟動，而且即便到那時，哪些類型的公司行為構成囤積居奇，經常也不夠透明。而且禁漲令的益處往往不敵壞處，它會讓價格傳達的市場訊號被無視，而市場訊號有助於把商品流通到供應短絀的地方。經濟學者指出，這類干涉行為會引發意料之外的後果。