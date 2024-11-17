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大腸桿菌食安事件重創…麥當勞撥1億元經費 想挽回顧客信心

編譯俞仲慈／綜合報導
麥當勞爆發大腸桿菌食安事件，導致業績受創，將以1億元經費挽回顧客信心。(美聯社)
麥當勞爆發大腸桿菌食安事件，導致業績受創，將以1億元經費挽回顧客信心。(美聯社)

全球速食龍頭「麥當勞」(McDonald) 爆發大腸桿菌食安事件，業績受創，因此將挹注1億元經費，重振業績。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，麥當勞 (McDonald's)「四盎斯牛肉堡」(Quarter Pounder) 造成全美上百人大腸桿菌 (E. coli) 食物中毒，重創業績，因此麥當勞決定挹注1億元經費挽回顧客信心，包括直接撥款6500萬元補助受害最嚴重的加盟店。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC) 表示，「四盎斯牛肉堡」所含的洋蔥碎片可能是大腸桿菌來源；麥當勞食材供應商、位於加州的泰勒農場 (Taylor Farms) 為謹慎起見，將可能引發食安疑慮的洋蔥全部回收。

羅格斯大學 (Rutgers University) 食品科學教授沙夫納 (Don Schaffner) 警告，多數蔬果皆潛存細菌感染風險，尤其長時間將蔬果暴露空氣中，即使外觀不會改變，卻還是容易滋生細菌。

根據聯邦衛生單位統計，從9月12日至10月21日，麥當勞大腸桿菌感染蔓延至數個州，包括科羅拉多州至少30例、蒙大拿19例、內布拉斯加13例以及新墨西哥10例，累計造成至少104人食物中毒、其中34人住院治療，而且科羅拉多州傳出四人出現嚴重腎臟併發症，有一人死亡。

CDC表示，李斯特菌 (listeria) 或大腸桿菌等細菌引起的食物中毒症狀主要是噁心、嘔吐、發燒、腹痛和腹瀉，會引起胃腸道感染，有時甚至可導致住院或死亡。

儘管聯邦食品藥物管理局 (FDA) 指出：「麥當勞食物中毒事件似乎沒有持續性的食安危機。」

但食安危機爆發後，重創麥當勞業績，部分州的分店把「四盎斯牛肉堡」撤下菜單，同時旗下900家分店暫停供應洋蔥漢堡，並以其他食材供應商替代，不過一周前麥當勞全國分店已經重新恢復供應「四盎斯牛肉堡」。

麥當勞 科羅拉多州 聯邦疾病防治中心 CDC 加州

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