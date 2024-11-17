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愈來愈多銀髮族退休後南遷陽光帶 就近照顧孫輩又減少開銷

記者胡玉立／綜合報導
退休族南遷到更暖和的陽光州，兼照顧孫輩，已成為人口變化的新趨勢。(美聯社)
退休族南遷到更暖和的陽光州，兼照顧孫輩，已成為人口變化的新趨勢。(美聯社)

退休銀髮族跟著娃孫輩向南遷徏到陽光帶，是美國人口移動的可愛新趨勢；這個趨勢正產生全面影響，從住宅興建到市政財政，不一而足。南方各州因生活開銷較低和就業機會充足，近十年來人口持續激增；如今這些州對退休銀髮族的吸引力也更大了，因為那裡有孫輩等著讓他們「含飴弄孫」。

紐約市退休警察赫爾德(David Held)去年賣掉新澤西州房子，搬去佛州，因為女兒和剛出生的孫女一家定居在那兒；現在他每周兩天幫忙照顧7個月大的孫女。赫爾德向紐約時報說：「我不想當個銀幕上的爺爺。」

Zonda住房研究公司每年依25至44歲和60至79歲居民增長情況，發布「追寶寶」(Baby Chasers)指數，並對城市進行排名。去年榜首是：德州奧斯丁(Austin)、南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston)和佛州傑克遜維爾(Jacksonville)。

Zonda首席經濟學家沃爾夫(Ali Wolf)六、七年前首次從房屋建商處得知此趨勢；「他們先是賣房子給千禧世代，然後這些人的父母也來買房子。」

喬治城大學老年生活管理計畫負責人卡爾(Andrew Carle)表示，1960年代嬰兒潮世代是最早經常搬家到數百哩外上學或謀職的一代。60多歲的卡爾說：「我們可以搬到任何地方，但我們選擇搬到離成年孩子更近的地方。」

如此趨勢對住宅建設甚至城市預算都有廣泛影響。全美發展最快城市現在是德州奧斯丁郊區喬治城(Georgetown)，當地近五分之一人口居住在有年齡限制的大型集合住宅社區。今年，該市獲得AAA債券評級。

根據全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)數據，今年非首購者中位數年齡為61歲，創四年來新高，最常見購屋原因是：買主希望住得與親友更靠近。據RCLCO顧問公司指出，去年銷售最快的50個社區規畫案，有21個是帶有年齡限制建物的大型全年齡層開發案。

對年輕家庭來說，過去兩年主要都會區育兒費用上漲6.4%，每月平均費用約1500元；有父母就近協助照顧小孩，好處更是不言而喻。

退休 佛州 德州

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