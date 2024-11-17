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58歲前拳王泰森重返擂台 僅出拳18次…不敵27歲網紅保羅

編譯廖振堯／綜合報導
58歲前重量級拳王泰森(右)在15日重返拳擊擂台，但不敵27歲網紅拳擊手保羅(左)。(美聯社)
58歲前重量級拳王泰森(右)在15日重返拳擊擂台，但不敵27歲網紅拳擊手保羅(左)。(美聯社)

27歲網紅傑克．保羅(Jake Paul)踏入拳擊手領域後，便不斷挑戰聲名赫赫但已過巔峰的前職業拳手，幾個月前則向現年58歲的美國前重量級拳王泰森(Mike Tyson)投下戰帖，兩人15日上擂台對決。這場賽事萬眾矚目，結果畢竟歲月不饒人，泰森在縮短的比賽中敗下陣來。

考量到泰森耐力不如以往，這場比賽改為2分鐘8回合，而非職業賽的3分鐘12回合；拳套也從10盎司改用14盎司以降低重拳威力。賽前秤重時，泰森秀出結實的肌肉完全不像年近60，測得體重228.4磅，雖未減到巔峰時期的218磅，但也相差無幾。保羅體重則來到他個人最重的227.2磅，且還有3吋的身高優勢。

泰森一開局便猛烈出擊，第二回合開始時攻勢大減，此後泰森大多採守勢，最終在8個回合中僅出拳18次。保羅則在泰森身邊游移，經常低下雙臂嘲諷泰森。保羅用基本的組合拳和一些刁鑽的左勾拳便將泰森擊垮，並說他認為泰森太疲勞了，第三回合後便構不成威脅。

58歲前重量級拳王泰森在15日重返拳擊擂台，在德州比賽， 吸引上萬拳擊迷到場觀戰...
58歲前重量級拳王泰森在15日重返拳擊擂台，在德州比賽， 吸引上萬拳擊迷到場觀戰。(美聯社)

疲憊不堪的泰森賽後表示他對自己的表現非常滿意，同時也承認自己帶傷上場。他說「相比於死在醫院的病床上，我更想死在拳擊台上，當然我不會輸，因為我是泰森，我已經準備好幹掉這個問題少年。」

比賽隔天，泰森在X平台發文稱「我6月差點死了，輸了8次血，在醫院失血了一半，體重減輕25磅，必須努力恢復健康才能繼續戰鬥，所以我算是贏了。」他官方戰績也因此降至50勝7負，泰森說這是他最後一次參加拳擊比賽

保羅的戰績則推向11勝1負，他一直懷抱著冠軍拳手的夢，而賽後他給出更清晰的時間表，稱他「認為未來24個月就會發生…我真的相信我的技巧、能力和力量，而在這段時間內我似乎可以拿到輕量級冠軍。」

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