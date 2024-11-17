輸掉跨世代拳賽 拳王泰森仍笑納2000萬元出場費

58歲前重量級拳王泰森(左)在15日重返拳擊擂台，但不敵27歲網紅拳擊手保羅(右)。(美聯社) Mike Tyson, left, fights Jake Paul during their heavyweight boxing match, Friday, Nov. 15, 2024, in Arlington, Texas. (AP Photo/Julio Cortez)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-11-16，數位典藏序號：20241116134630050】

美國前重量級拳王泰森(Mike Tyson)15日在德州 對戰網紅拳擊手保羅(Jake Paul)，引發全球關注，最終雙方因體力落差過大，泰森落敗，但還是賺到2000萬元出場費，同時年近60歲的泰森是否就此退休 也成為拳迷關注焦點。

58歲泰森與27歲的網紅傑克保羅的拳擊賽在德州阿靈頓(Arlington)AT&T 體育場(AT&T Stadium)舉行，由於雙方年齡差距31歲，話題性十足，因此Netflix獨家直播，吸引全球觀眾目光。

經過八回合激烈纏鬥，最終由傑克保羅以判定勝方式獲勝，職業生涯戰績累計11勝1負，其中包括七場KO。

保羅賽後受訪時，強調自己受到泰森啟發才走上拳擊之路，非常榮幸能夠與他對決：「正如我料，他是史上最傑出的拳擊手，他是一位傳奇，這是我的榮幸，他是我的偶像，我也是因為他才有今天。」

這場比賽原訂今年7月20日舉行，但泰森搭機時健康臨時出狀況，為了治療胃潰瘍而將比賽延期四個月，泰森雖然落敗，但預估仍有2000萬元出場費入袋，傑克保羅則可獲得4000萬元收入。

除了年齡問題，泰森的右膝也有傷勢，但他仍鬥志高昂：「我不能拿這個當藉口，否則我就不會出賽，我無意向任何人證明任何事，我只需要對自己證明，我很高興我辦到了。」

許多拳迷認為年近60歲的泰森不應再次踏上擂台，認為此次比賽應該是職業生涯最終戰，然而泰森卻不以為表示：「我不知道，得看情況。」

被問及未來可能的對手時，泰森還直接點名：「也許會是他哥哥羅根。」曾經參加職業摔角的羅根保羅(Logan Paul)聽聞拳王出言挑戰也霸氣回應道：「老兄，我會幹掉你！」

素有「鋼鐵拳王」美譽的泰森，2005年輸給麥克布萊德(Kevin McBride)後退休，職業生涯總計59場比賽，戰績為50勝6負，其中44場KO，確實有可能為了湊滿60場而復出。