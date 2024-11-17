我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

輸掉跨世代拳賽 拳王泰森仍笑納2000萬元出場費

編譯俞仲慈／綜合報導
58歲前重量級拳王泰森(左)在15日重返拳擊擂台，但不敵27歲網紅拳擊手保羅(右)。(美聯社) Mike Tyson, left, fights Jake Paul during their heavyweight boxing match, Friday, Nov. 15, 2024, in Arlington, Texas. (AP Photo/Julio Cortez)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-11-16，數位典藏序號：20241116134630050】
58歲前重量級拳王泰森(左)在15日重返拳擊擂台，但不敵27歲網紅拳擊手保羅(右)。(美聯社) Mike Tyson, left, fights Jake Paul during their heavyweight boxing match, Friday, Nov. 15, 2024, in Arlington, Texas. (AP Photo/Julio Cortez)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-11-16，數位典藏序號：20241116134630050】

美國前重量級拳王泰森(Mike Tyson)15日在德州對戰網紅拳擊手保羅(Jake Paul)，引發全球關注，最終雙方因體力落差過大，泰森落敗，但還是賺到2000萬元出場費，同時年近60歲的泰森是否就此退休也成為拳迷關注焦點。

58歲泰森與27歲的網紅傑克保羅的拳擊賽在德州阿靈頓(Arlington)AT&T體育場(AT&T Stadium)舉行，由於雙方年齡差距31歲，話題性十足，因此Netflix獨家直播，吸引全球觀眾目光。

經過八回合激烈纏鬥，最終由傑克保羅以判定勝方式獲勝，職業生涯戰績累計11勝1負，其中包括七場KO。

保羅賽後受訪時，強調自己受到泰森啟發才走上拳擊之路，非常榮幸能夠與他對決：「正如我料，他是史上最傑出的拳擊手，他是一位傳奇，這是我的榮幸，他是我的偶像，我也是因為他才有今天。」

這場比賽原訂今年7月20日舉行，但泰森搭機時健康臨時出狀況，為了治療胃潰瘍而將比賽延期四個月，泰森雖然落敗，但預估仍有2000萬元出場費入袋，傑克保羅則可獲得4000萬元收入。

除了年齡問題，泰森的右膝也有傷勢，但他仍鬥志高昂：「我不能拿這個當藉口，否則我就不會出賽，我無意向任何人證明任何事，我只需要對自己證明，我很高興我辦到了。」

許多拳迷認為年近60歲的泰森不應再次踏上擂台，認為此次比賽應該是職業生涯最終戰，然而泰森卻不以為表示：「我不知道，得看情況。」

被問及未來可能的對手時，泰森還直接點名：「也許會是他哥哥羅根。」曾經參加職業摔角的羅根保羅(Logan Paul)聽聞拳王出言挑戰也霸氣回應道：「老兄，我會幹掉你！」

素有「鋼鐵拳王」美譽的泰森，2005年輸給麥克布萊德(Kevin McBride)後退休，職業生涯總計59場比賽，戰績為50勝6負，其中44場KO，確實有可能為了湊滿60場而復出。

德州 AT&T 退休

上一則

威州男子裝假泛舟溺斃 疑與小三私奔躲去歐洲

下一則

17歲女兒拒絕嫁老男人 華州父母執行「榮譽殺人」想掐死她

延伸閱讀

58歲拳王泰森不敵網紅拳手 媒體：這是沒有輸家的金錢大戲

58歲拳王泰森不敵網紅拳手 媒體：這是沒有輸家的金錢大戲
拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費
拳擊大秀落幕 27歲網紅保羅擊敗傳奇拳王泰森

拳擊大秀落幕 27歲網紅保羅擊敗傳奇拳王泰森
觀賽指南／拳怕少壯或寶刀未老？ 前拳王泰森對決網紅保羅

觀賽指南／拳怕少壯或寶刀未老？ 前拳王泰森對決網紅保羅

熱門新聞

當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

2024-11-11 01:11
美國電信業T-Mobile在12日發生線路大癱瘓，災情遍及全美。(路透)

T-Mobile服務癱瘓 災情遍及全美

2024-11-12 16:07

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

2024-11-16 19:20
在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。(美聯社)

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

2024-11-16 21:20
美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

2024-11-14 09:58
健康狀況最差的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)參加者，臨終之前最後一年經常退出私人保險，轉回傳統型聯邦醫療保險(Traditional Medicare)，導致由納稅人負擔的紅藍卡成本大增。(美聯社)

健康最差病患常退出優勢計畫私人保險 紅藍卡成本大增

2024-11-12 13:32

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕