我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

全美首例新變種猴痘加州現蹤 患者曾前往疫區東非旅行

編譯俞仲慈／綜合報導
電子顯微鏡下的猴痘病毒，加州出現全美首例新變種猴痘確診病例。(美聯社)
電子顯微鏡下的猴痘病毒，加州出現全美首例新變種猴痘確診病例。(美聯社)

加州出現全美首例新變種猴痘(mpox)病例，患者發病前曾前往猴痘疫區東非旅行，患者目前症狀已經改善，但仍在隔離治療中，同時衛生人員正在聯繫密切接觸者，以防萬一。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦疾病防治中心(CDC)16日證實，國內首例新變種I型猴痘確診病例出現在加州，患者曾經有東非旅行史，而當地猴痘疫情正在蔓延，不過CDC強調，一般民眾感染猴痘機率仍然很低。

報導指出，患者在當地醫療機構接受治療後已經出院，目前居家隔離中，症狀有所改善，同時加州公共衛生廳(Department of Public Health)與CDC已全力追蹤可能的接觸者，避免感染範圍擴大。

今年稍早，非洲出現一種新型變種猴痘並在非洲東部與中部地區傳播，根據世界衛生組織(WHO)統計，自今年9月下旬至今，通報3100多例確診病例，其中絕大多數病例來自非洲三國：蒲隆地(Burundi)、烏干達(Uganda)與剛果民主共和國(Democratic Republic of the Congo)，另外德國、印度、肯亞、瑞典、泰國、辛巴威和英國也有遊客感染。

根據WHO表示，猴痘是一種與已經絕跡的天花(smallpox)有關的病毒性疾病，可以透過肢體、親吻或性行為等密切接觸以及床單、衣物與針頭等污染材料傳播。

猴痘初期症狀通常與流感類似，包括發燒、發冷、疲憊、頭痛與肌肉無力，且會伴隨疼痛或發癢的凸起皮疹，不過皮疹會在數周內結痂並消退。

CDC建議一般民眾只要避免接觸確診患者與受感染的衣服、寢具、性玩具和牙刷等私人物品，即可保護自己免受猴痘感染，同時也呼籲高風險族群應該注射兩劑猴痘疫苗，提高免疫力。

猴痘 CDC 加州

上一則

巴爾的摩市控類鴉片藥物氾濫 2藥廠支付2.6億和解

下一則

愈來愈多銀髮族退休後南遷陽光帶 就近照顧孫輩又減少開銷

延伸閱讀

美首起猴痘第一分支病例 加州現蹤 患者近日曾赴東非

美首起猴痘第一分支病例 加州現蹤 患者近日曾赴東非
杭廷頓灘市要查選民身分 橙縣法院裁定合法摃上州府

杭廷頓灘市要查選民身分 橙縣法院裁定合法摃上州府
銀髮展／申請加州全保不影響移民身分調整

銀髮展／申請加州全保不影響移民身分調整
家戶用電補助 每戶最高8000元

家戶用電補助 每戶最高8000元

熱門新聞

當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

2024-11-11 01:11
美國電信業T-Mobile在12日發生線路大癱瘓，災情遍及全美。(路透)

T-Mobile服務癱瘓 災情遍及全美

2024-11-12 16:07

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

2024-11-16 19:20
在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。(美聯社)

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

2024-11-16 21:20
美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

2024-11-14 09:58
健康狀況最差的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)參加者，臨終之前最後一年經常退出私人保險，轉回傳統型聯邦醫療保險(Traditional Medicare)，導致由納稅人負擔的紅藍卡成本大增。(美聯社)

健康最差病患常退出優勢計畫私人保險 紅藍卡成本大增

2024-11-12 13:32

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕