全美首例新變種猴痘加州現蹤 患者曾前往疫區東非旅行

電子顯微鏡下的猴痘病毒，加州出現全美首例新變種猴痘確診病例。(美聯社)

加州 出現全美首例新變種猴痘 (mpox)病例，患者發病前曾前往猴痘疫區東非旅行，患者目前症狀已經改善，但仍在隔離治療中，同時衛生人員正在聯繫密切接觸者，以防萬一。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦疾病防治中心(CDC )16日證實，國內首例新變種I型猴痘確診病例出現在加州，患者曾經有東非旅行史，而當地猴痘疫情正在蔓延，不過CDC強調，一般民眾感染猴痘機率仍然很低。

報導指出，患者在當地醫療機構接受治療後已經出院，目前居家隔離中，症狀有所改善，同時加州公共衛生廳(Department of Public Health)與CDC已全力追蹤可能的接觸者，避免感染範圍擴大。

今年稍早，非洲出現一種新型變種猴痘並在非洲東部與中部地區傳播，根據世界衛生組織(WHO)統計，自今年9月下旬至今，通報3100多例確診病例，其中絕大多數病例來自非洲三國：蒲隆地(Burundi)、烏干達(Uganda)與剛果民主共和國(Democratic Republic of the Congo)，另外德國、印度、肯亞、瑞典、泰國、辛巴威和英國也有遊客感染。

根據WHO表示，猴痘是一種與已經絕跡的天花(smallpox)有關的病毒性疾病，可以透過肢體、親吻或性行為等密切接觸以及床單、衣物與針頭等污染材料傳播。

猴痘初期症狀通常與流感類似，包括發燒、發冷、疲憊、頭痛與肌肉無力，且會伴隨疼痛或發癢的凸起皮疹，不過皮疹會在數周內結痂並消退。

CDC建議一般民眾只要避免接觸確診患者與受感染的衣服、寢具、性玩具和牙刷等私人物品，即可保護自己免受猴痘感染，同時也呼籲高風險族群應該注射兩劑猴痘疫苗，提高免疫力。