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馬斯克控OpenAI違法壟斷 將大金主微軟列被告

編譯盧炯燊／綜合報導
馬斯克進一步擴大對ChatGPT開發商OpenAI的訴訟，除加控違反反壟斷法外，更將OpenAI的最大金主微軟列為被告。(路透)
馬斯克進一步擴大對ChatGPT開發商OpenAI的訴訟，除加控違反反壟斷法外，更將OpenAI的最大金主微軟列為被告。(路透)

科技巨頭馬斯克(Elon Musk)進一步擴大對ChatGPT開發商OpenAI的訴訟，除加控違反反壟斷法外，更將OpenAI的最大金主微軟列為被告。

馬斯克今年2月首次提出訴訟，14日向加州奧克蘭聯邦法院提交修訂版訴訟狀，指控微軟及OpenAI試圖非法獨占人工智慧(AI)市場，排擠其他競爭者。

在修訂版的訴訟裡，除繼續指控OpenAI及其首席執行官奧特曼(Samuel Altman)違反合約條款之外，還將微軟董事會成員、OpenAI 董事會前成員霍夫曼(Reid Hoffman) 列為被告。

馬斯克指霍夫曼試圖與奧特曼合作，試圖將OpenAI轉變為一家有利於微軟的營利性公司，在目前推動人工智慧 (AI) 進步之際，把自身利益擺在公眾利益之上。

他在修訂版訴狀表示：「過去從未有一家企業，將免稅的慈善事業變成一家估值1570億元、壟斷市場的營利事業，而且僅僅花了8年時間。」他要求廢除OpenAI與微軟的授權、放棄獲得的「不義之財」。

修訂版訴狀認為，OpenAI與微軟透過限制與其他對手的協議條件，違反了反托辣斯法，這個獨家授權協議也相當於未經監管機構批准的併購。

馬斯克是2015年OpenAI的創始成員及主要財務支持者，但數年後他放棄該項目，去年推出了一家與之競爭的人工智慧企業 xAI。

OpenAI 已要求法院駁回訴訟，發言人多特羅姆(Jason Deutrom)就新訴訟發聲明表示，伊隆(Elon)在不到一年的時間裡，第三次試圖闡述自己的主張，而今次比之前幾次更加毫無根據，也更加過分。微軟以及霍夫曼則拒絕置評。

微軟對OpenAI的數十億元投資，早已是聯邦貿易委員會調查大型科技公司與新興AI公司關係的一部分，馬斯克在候任總統川普的政府內迅速崛起，可能讓他對政府反壟斷及AI政策有更大的影響力。

AI OpenAI 微軟

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