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東北8州野火威脅 4300萬人已收危險警告 下周情勢更惡化

編譯盧炯燊／即時報導
紐約與新澤西州交界處的野火已延燒數周，濃煙蔽日；目前東北部地區的野火尚未受到控制，災情反而進一步擴大，八個州共超過4300萬人已收到危險警告。(路透)
紐約與新澤西州交界處的野火已延燒數周，濃煙蔽日；目前東北部地區的野火尚未受到控制，災情反而進一步擴大，八個州共超過4300萬人已收到危險警告。(路透)

東北部多州近期爆發的野火尚未受到控制，災情反而進一步擴大，八個州共超過4300萬人已收到危險警告。

當局表示，這片地區近日的陣風高達時速35哩，相對濕度僅15%至30%，由於乾旱狀況持續惡化，乾燥土壤更易造成更多野火，估計這個惡劣情況會持續至下星期。

預計東北部地區未來幾天不會明顯降雨，儘管到下星期中旬或有降雨，但降雨量還不足以改善乾旱情況，中度至極端乾旱的情況仍會繼續下去，將會助長野火蔓延。

新澤西州森林消防局16日上午報稱，該州帕塞克州際公路沿線39英畝野火，目前只有40%受控制。受影響的地區位於哈德遜河西岸，靠近曼哈頓，距離中央公園以北約13公里。

橫跨新澤西州帕塞克郡與紐約州奧蘭治郡的山火，覆蓋範圍達2000英畝，目前仍未受控。

國家氣象局對康涅狄格州、紐約州南部和新澤西州東北部的大部分地區發布了紅色預警，強調了嚴重的野火天氣。

消防單位提供的最新資訊顯示，截至16日，消防人員仍在努力控制賓州、新澤西州及康涅狄格州約15處活躍的野火。多條公路已封閉，包括帕塞克郡龐頓湖(Pompton Lake)附近一段287號州際公路。

除本土8個州發出野火警報外，夏威夷是第9個被提醒風乾物燥的州，幾乎全州每個島嶼的背風面，都受到火災乾旱天氣的覆蓋。

茂宜島、檀香山及可愛島(Kauai)部分地區正面對嚴重甚至極端乾旱。

歐胡島16日的風速高達每小時50哩，相對濕度低至45%，加上地面的乾枝枯葉，所有這些條件結合在一起，任何星火都可能引發火災，迅速燎原。

專家警告，目前步入冬季野火仍頻繁發生，明年夏季情況恐更令人擔憂。

新澤西州 紐約州 曼哈頓

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