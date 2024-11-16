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川普將大規模遣返無證客 首批恐為中國役男

記者胡玉立／綜合報導
川普曾揚言將驅逐中國役齡的非法移民，以免在國內組成小支軍隊。川普當選後，開始引起亞裔團體的關心。（美聯社）
川普曾揚言將驅逐中國役齡的非法移民，以免在國內組成小支軍隊。川普當選後，開始引起亞裔團體的關心。（美聯社）

全國廣播公司（NBC）報導，接近川普競選團隊消息人士透露，兵役年齡的中國無證移民，將是川普政府上台後首批驅逐的目標群體之一；理由是他們對美國國家安全構成潛在風險。面對川普準備大規模遣返包括華人在內的無證客，亞裔維權團體已在著手應對。

被指涉國安顧慮 亞裔維權團體準備應對

由於可能成為目標，許多亞裔團體正在準備各種亞洲語言的移民資料，並與各社區非營利組織合作，共同因應受驅逐或遣返影響家庭可能激增的狀況。

亞美法律援助處（AALDEF）執行總監李貝妮（Bethany Li）表示，針對華人社群的攻擊早有徵兆，好幾州都立法限制華人購買房地產，川普首次執政也曾推出「中國行動計畫」（China Initiative），被認為是針對亞裔學者進行種族偵防；「我們知道州和聯邦政府都將中國視為國家安全威脅。」

李貝妮表示，亞美法律援助處將培訓各社區團體宣傳，如何依據「資訊自由法」索取移民紀錄；取得移民文件可協助移民回顧自身歷史，更能有效幫助移民和律師申請福利或對抗驅逐案件。

總部位於紐約的亞美聯盟(Asian American Federation)執行總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，她的組織過去幾個月已針對川普移民政策承諾，開會進行沙盤推演。接下來幾周他們將聯繫具語言技能的律師和可為混合移民身分家庭提供支持者；亞美聯盟還與旗下70個成員組織聯繫，解讀美國移民官員可能的掃蕩行徑，並考慮製作與潛在驅逐出境相關的語言材料。

姚久安說：「我們必須讓大家了解我們的權利，注意到我們的組織，懂得在必要時使用我們的資源或尋求幫助。這需要進行大量教育，更涉及到不同語言的使用。」

接近川普競選團隊人士稱，過渡團隊可能會結束拜登政府的兩項移民計畫，其中包括將已在美國尚未獲庇護者驅逐出境，中國公民也受到關注。川普曾一再暗示，來自中國的役齡男子準備組建軍隊對抗美國。川普4月曾在競選集會中說：「過去幾個月有3萬1000或3萬2000人來自中國，他們都是兵役年齡且大多是男性；他們是想在美國建立小型軍隊嗎？」

專家表示，對役齡群體的關注，顯示反華情緒日益高漲。李貝妮對此指出，「這是將我們社區被視為敵人的另一種方式；從國安角度來看，這甚至可能沒有任何道理，但我們身在美國的社區卻會受到衝擊。」

移民 川普 亞裔

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