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今年郵資已漲2次 郵政總局仍虧95億 比去年增30億

記者張聲肇／綜合報導
儘管今年郵資調漲了兩次，2024會計年度美國郵政總局仍然虧損95億元，比去年增加30億元。(路透)
儘管今年郵資調漲了兩次，2024會計年度美國郵政總局仍然虧損95億元，比去年增加30億元。(路透)

今年郵資調漲了兩次，但9月底結束的2024會計年度，美國郵政總局(United States Postal Service，USPS)仍虧損95億元，比去年增加30億元，該局將其歸因於員工待遇當中的非現金支出太多。

兩度調升郵資，總營收增加1.7%，達795億元，USPS說，若非上述非現金支出，以及「管理階層無法控制的某些支出」，2024會計年度的虧損僅18億元，低於前一年度的22億元。

郵政總局長德爵伊(Louis DeJoy)推出10年興革計畫，指提升郵資是虧損止血的必要舉措，預計本年度就可轉虧為盈，結果卻連續兩年大虧損，且一年比一年大，他的興革大計到底能否奏效，難免引人疑竇。

德爵伊說，郵局雖然銳力縮減成本，仍難克服「諸多經濟、立法、法規等障礙」。

美國平信郵費元月調漲了2美分，7月又再漲到73美分，仍難挽郵寄信件漸減的狂瀾。USPS財報指出，本年度寄送的信函、雜誌、郵政包裹等總共1120億件，比上年度減少3.2%。

新聞、雜誌等業者組成的「保住美國郵政」組織(Keep US Posted)很依賴郵局的服務。該組織說，今年度的虧損「大得嚇人」，比預估多了30億元。它也責怪郵局漲價，嚇跑會員的客戶，減低了郵遞數量。

該組織執行主任約德(Kevin Yoder)說，基本面很清楚：郵資愈漲，郵量愈少，虧損愈大，加上USPS完全無法在競爭日益激烈的包裹快遞市場搶得一杯羹，不日漸萎縮才怪。

曾任堪薩斯州國會眾議員的約德(共和黨)批評郵局策略錯誤，把重點放在搶不過人的包裹快遞業務上，卻忽略最能賺錢的傳統郵遞業務。郵件遞送仍是郵局最大的營收來源。

美國郵政 眾議員 共和黨

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