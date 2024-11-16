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擊落80架伊朗無人機 空軍首位女飛官獲銀星勳章

記者張聲肇、彭尚興／綜合報導
空軍上尉萊西·赫斯特(Lacie
空軍上尉萊西·赫斯特(Lacie "Sonic" Hester)因為今年4月在中東執行任務期間，擊落多架伊朗無人機，而於12日獲頒美國第三高軍事榮譽的銀星勳章。她是空軍史上第一位，全美第10位獲頒此殊榮的女性。(美國空軍)

美國空軍自1947年獨立成軍以來，終於出現第一位女性銀星勳章得主。空軍上尉萊西·赫斯特(Lacie "Sonic" Hester)因為今年4月在中東執行任務期間，擊落伊朗的多架無人機，而於12日獲頒美國第三高榮譽的軍事獎章。她是空軍史上第一位，全美第10位獲頒此殊榮的女性。

赫斯特是F-15E型戰機的教官級武器系統官，她的前座飛行員柯飛少校(Benjamin "Irish" Coffey)也同時獲頒銀星勳章。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，4月13日晚間，伊朗為了報復以色列飛彈襲擊大馬士革，炸死伊朗最高指揮官，而發射300枚飛彈和無人機反擊。美國戰機和軍艦替以色列擊落99%從伊朗射向以色列的武器，這是美國空軍50年來最大規模的空對空作戰行動。

柯飛和赫斯特當晚擔任空中指揮官，協調各戰機迎擊無人機，同時身先士卒；兩人座機的飛彈射光後，他們改用機上的M61A1火神機關砲(Vulcan gun)繼續射擊敵機，創下驚人戰果。這場戰鬥，柯飛和赫斯特所屬的494遠征戰鬥機中隊(494th Expeditionary Fighter Squadron)和335遠征戰鬥機中隊共擊落超過80架伊朗無人機。

行動後，拜登總統親自致電494中隊和335中隊，盛讚全體官兵的英勇戰績。494中隊指揮官科濟中校(Timothy "Diesel" Causey)說，接獲攻擊命令後，「我們馬上進入作戰程序，辨識目標、射擊、確認擊毀，接著重複擊落下一個目標，同時確保全體人員安全」。

494中隊的戰鬥機總共出擊14架次，把襲向以色列的無人機紛紛擊落，部分戰鬥機返回基地加油後再升空作戰。地面也發射愛國者防空飛彈攔截無人機，部分無人機被擊落後，殘骸甚至掉落在基地裡。

除柯飛和赫斯特之外，另外還有30名參與這次作戰的官兵也獲頒勳章和表揚。

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