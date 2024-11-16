喬州富爾頓郡監獄被認違反人道 川普曾短暫「入獄」

司法部14日公布報告指喬治亞州富爾頓郡監獄違反憲法，讓受刑人處於「不人道、暴力和危險的環境」中，已發生多起非自然死亡事件。(美聯社)

川普 因涉嫌企圖推翻2020年喬治亞州選舉結果遭提告，於去年8月24日前往該州富爾頓郡監獄 (Fulton County Jail)投案，留下歷史性的嫌犯檔案照片(mugshot)，以20萬元交保後，隨即在大批維安人員、幕僚和媒體記者簇擁下離去，整個程序僅20分鐘便結束。不過其他犯罪嫌疑人或受刑人可沒有川普那麼幸運，司法部 14日公布報告指出，富爾頓郡監獄違反憲法，讓受刑人處於「不人道、暴力和危險的環境」中，已發生多起非自然死亡事件。

前總統川普因涉嫌企圖推翻2020年喬治亞州選舉結果遭提告，於去年8月24日前往該州富爾頓郡監獄投案，留下歷史性的嫌犯檔案照。(美聯社)

川普在富爾頓郡監獄雖然只是驚鴻一瞥，但也足以留下深刻印象。他後來在一封募款電郵稱「監獄環境惡劣且可恥，比你想像的還要糟糕…非常暴力，這棟建築物正分崩離析」。

這種反差激怒一些辯護律師，稱川普的前總統身分讓他備受呵護，但其他囚犯卻過著暗無天日的生活。司法部於2023年宣布針對監獄環境進行公民權利調查，啟動調查後幾周內就有六名男子在獄中死亡，包括一系列暴力襲擊、營養不良、缺乏醫療。

司法部官員14日公開長達16個月的調查報告結果，稱富爾頓郡監獄違反了憲法第八和第十四修正案、「美國身心障礙法案」(Americans With Disabilities Act)等，威脅到囚犯人身安全。牢房廁所破損淹水、蟑螂老鼠亂竄、接線裸露、缺乏食物和醫療心衛服務；監獄工作人員也常無故使用電擊槍等武力，且並未保護囚犯免受其他囚犯的刺傷、性虐待甚至謀殺等暴力攻擊。據報導，該監獄2023年發生1000多起襲擊、300多起刺傷事件，這比其他大城市監獄的類似事件比例高出一倍。

受害者不僅僅是判刑確定的囚犯，美國公民自由聯盟(ACLU)2022年9月報告指出，還有數百人在獄中等待被指控或起訴，或因無力支付保釋金而被關押超過90天，其中117人因遲遲未被正式起訴而在獄中等待超過一年。