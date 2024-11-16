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人口販喊話無證客：川普上台前快入境美國

記者顏伶如／綜合報導
圖為來自海地的無證移民泅渡通過達連隘口，希望在川普就職美國總統前偷渡進入美國。(美聯社)
圖為來自海地的無證移民泅渡通過達連隘口，希望在川普就職美國總統前偷渡進入美國。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)15日報導，俗稱「土狼」(coyotes)的人口販運分子認為，總統當選人川普執政後，美墨邊境政策將有重大改變，加強打擊非法入境，因此近來在巴拿馬、哥倫比亞叢林地帶與葛蘭德河(Rio Grande)河谷地區對準備闖關的無證客頻頻喊話：加緊腳步趕在川普上台前入境美國。

報導指出，無證移民取得身分合法化的某些管道，川普上台後恐將取消，包括允許無證移民向美國申請庇護、在墨西哥等候面試通知的手機應用程式(App)。

在墨西哥市(Mexico City)開設「弗恩特之家」(Casa Fuente)安置婦女及兒童的貝翠絲‧弗恩特(Beatriz Fuentes)說，收容所入住人數在美國大選之前就開始減少。她說，打算朝美墨邊境闖關的民眾獲得告知最好加快腳步，以免狀況生變。

報導指出，人口販運分子透過WhatsApp通訊軟體與社群媒體告知無證客，如果現在不闖關，就再也沒有機會。

墨西哥官員及慈善團體義工說，靠近瓜地馬拉邊境的墨西哥南部，上周有三個車隊、共計約4000名移民集結，準備朝美國前進。位於墨西哥的移民權益倡議人士維拉朗(Luis Villagrán)說，其中許多移民很快就被人口販運集團接走，希望抄捷徑盡快入境美國。

維拉朗說，有四個透過WhatsApp成立的移民隊伍，累計數百人共同協調要在11月5日美國選舉日朝美墨邊境出發，川普勝選消息傳出之後，讓移民感到害怕的簡訊迅速流傳。

哥倫比亞與巴拿馬之間環境險惡的「達連隘口」(Darien Gap)附近，一名人口販運分子發送WhatsApp對群組成員說，川普上台後將有大量驅逐行動，預祝闖關移民一切順利，不要被抓。

19歲委內瑞拉男子阿瓦雷茲(Gilbert Álvarez)說，最近才剛抵達墨西哥南部，準備向美國申請庇護，到德州投靠親戚。他說，打算等待兩周，看看能不能獲得面試的合法管道，若無進展則將朝北部邊境出發，趕在川普上台前進入美國。

圖為來來自剛果的無證移民翻山越岭通過達連隘口，希望在川普就職美國總統前偷渡進入美...
圖為來來自剛果的無證移民翻山越岭通過達連隘口，希望在川普就職美國總統前偷渡進入美國。(美聯社)
無證客通過葛蘭德河(Rio Grande)從墨西哥步行進入美國。(美聯社)
無證客通過葛蘭德河(Rio Grande)從墨西哥步行進入美國。(美聯社)

移民 墨西哥 川普

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