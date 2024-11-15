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紀念祖父杜聰明 台裔教授杜武亮捐千萬回饋塔大

編譯陳韻涵／綜合報導
台灣的醫界開路先鋒杜聰明的孫子杜武亮，退休前捐款1000萬給他任教38年的塔夫茨大學。他說：「我的生活很簡單，需求很少，我想把我不需要的部分捐出去。」 (取自塔夫茨大學官網)
台灣的醫界開路先鋒杜聰明的孫子杜武亮，退休前捐款1000萬給他任教38年的塔夫茨大學。他說：「我的生活很簡單，需求很少，我想把我不需要的部分捐出去。」 (取自塔夫茨大學官網)

美籍台裔數學教授杜武亮(Loring Tu)憑藉股票投資賺進數百萬元，他明年底退休後將捐款逾1000萬元給任教38年的塔夫茨大學(Tufts University)，紀念他的祖父、「台灣現代醫學之父」杜聰明(Tsungming Tu)，校方將科學與工程綜合大樓命名為「杜聰明」以茲感謝。

杜聰明 台灣現代醫學之父

塔夫茨大學13日宣布，杜武亮捐了一筆超過1000萬元的「八位數款項」紀念1986年逝世的祖父杜聰明，但校方未透露具體金額。

塔大科學大樓 命名杜聰明

波士頓環球報(Boston Globe)報導，塔夫茨大學的校產基金規模逾20億元，校方將以「杜聰明」重新命名科學與工程綜合大樓，以茲感謝。

計畫明年底退休的杜武亮說：「塔夫茨大學需要更龐大的基金，提供學生更多財務援助。我在這裡度過38年的愉快時光，我希望能有所回饋。」

杜武亮表示，將93歲祖父的名字留在這座2017年竣工的綜合大樓上，是對祖父十分恰當的榮譽。

杜聰明開設第一間治療鴉片成癮的診所，並創辦台灣民間第一所私立醫學大學「高雄醫學院」，即現在的高雄醫學大學，推動台灣醫學教育，奠定台灣現代醫學基礎。

投資蘋果27年 千元變百萬

杜武亮投資過許多表現優秀的知名企業，其中最有名的便是蘋果(Apple)。他說，1997年第一次投資時，蘋果股價每股才15美分左右，當時1000元的投資，如今價值遠超過100萬元。

杜武亮沒有聘請財務顧問，但他試著聽取常被引用的建議，且認為數學訓練中培養的分析能力有所幫助。他說：「我沒想到會變富有，我認為，這主要歸功於好運和節儉。」

這不是杜武亮第一次捐款回饋塔夫茨大學，他2021年曾捐款給校方興建宿舍，並以他們三兄弟的名字來命名；該校發展辦公室的一位官員聯繫杜武亮之後，他決定提供更多捐款，希望讓更多美國人了解他祖父的生活和工作。

杜武亮幼時與祖父同住，直到13歲來美，之後就讀普林斯頓大學(Princeton University)和哈佛大學(Harvard University)，但他選擇捐款給塔夫茨大學，部分歸因於他認為，他的饋贈在塔夫茨大學的影響力會比常春藤盟校更大。

杜武亮說：「我的生活很簡單，需求很少，我想把我不需要的部分捐出去。」

退休後，杜武亮希望去旅行、拜訪朋友，編寫數學書籍，也許還會學鋼琴，並更深入機器人和人工智慧領域。

投資 退休 常春藤

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