陰謀論倡議者瓊斯破產 所創極右網路平台 被搞笑網站買下

陰謀論倡議者瓊斯。(路透)

美國廣播公司(ABC)14日報導，陰謀論倡議者瓊斯(Alex Jones)創辦的極右派陰謀論網站「資訊戰爭」(Infowars)破產拍賣 時被搞笑網站「洋蔥新聞」(The Onion)買下。瓊斯長期以來聲稱2012年康乃狄克州桑迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)造成20名學生、6名教職人員死亡的 極右派陰謀論網站「資訊戰爭」破產拍賣，被搞笑網站「洋蔥新聞」(The Onion)買下。(美聯社) 校園槍擊 案是捏造的「假新聞」，被受害者家屬提告誹謗並索賠之後遭定罪，判賠14億元。瓊斯後來向法院聲請破產，拍賣資產償債。

瓊斯的「資訊戰爭」網站2022年向法院聲請美國破產法第11章(Chapter 11)破產保護。

美國廣播公司報導，桑迪胡克小學受害者家屬支持「洋蔥新聞」在破產拍賣中收購「資訊戰爭」，購買項目包括「資訊戰爭」智慧財產權、客戶名單與資產、社群媒體帳號以及瓊斯製作廣播節目的機器設備。家屬同意放棄索償，好讓「洋蔥新聞」在競標過程中取得較有利地位。

桑迪胡克小學受害家屬說，「洋蔥新聞」買下「資訊戰爭」網站，將讓瓊斯的不實謠言散布操作畫下句點。

女兒在桑迪胡克小學槍擊屠殺遇害的家屬代表帕克(Robbie Parker)指出：「我們被告知這個結果幾乎不可能達成，但我們對於挑戰不可能已不陌生。」他表示：「世人必須知道，擁有某個平台不代表你就能凌駕於法律究責之上。」

帕克表示，瓊斯破產以及「資訊戰爭」網站關閉就是家屬多年來追求的正義伸張。

桑迪胡克小學受害家屬向瓊斯提告誹謗且索賠，瓊斯在2022年被判賠償14億元。今年6月，德州破產法院核准瓊斯的破產聲請，瓊斯資產交由獨立信託人監管並拍賣。

有線電視新聞網(CNN)報導，法院並未公布「洋蔥新聞」購買「資訊戰爭」網站的價格。

「洋蔥新聞」執行長柯林斯(Ben Collins)表示，對於收購結果感到光榮。

柯林斯在聲明中開玩笑說，今後「資訊戰爭」網站將延續原本的故事敘述風格，散布謊言嚇唬網站用戶，「直到他們把白花花的銀子交過來為止，我們也收比特幣(Bitcoin)」。