杜武亮捐千萬給塔夫茨大學 祖父是台灣首位醫學博士 兄為加大教授

塔夫茨大學教授杜武亮的祖父是台灣史上首位醫學博士杜聰明。(本報系檔案照)

退休 前向執教30餘年的塔夫茨大學(Tufts University)捐款1000餘萬元的該校數學系華裔教授杜武亮(Loring Tu)生於台灣，13歲時隨母親來美，其祖父杜聰明曾是台大醫學院院長，兄長杜武青為聖地牙哥 加大知名教授。

杜聰明是台灣第一位醫學博士，1986年去世，有「台灣現代醫學之父」之稱。杜武亮在一篇回憶文章中說，1954年杜聰明帶領一批台大的教授和醫師，南下在高雄創辦了台灣的第一所私立醫學院。

杜武亮的父親杜祖智早年到美國留學，他母親在他13歲那年帶著他的哥哥杜武青、弟弟杜武祥隨父親到阿拉巴馬州生活。他後來在加拿大 的艾德蒙頓唸初中和高中，高中二年級時參加全國數學比賽，獲得加拿大第二名，從此終身研究數學。

杜武亮先後在加拿大的McGill、美國的普林斯頓大學和哈佛大學求學，畢業後先後在密西根大學、霍金斯大學任教，最後轉到塔夫茨大學執教。

杜武青則是耶魯大學工程應用科學博士、聖地牙哥加大Jacobs工程學院電機電腦工程系卓越教授。

擬於2025年底退休的杜武亮說：「塔夫茨大學需要龐大的基金，來為學生提供更多財務援助。我在這裡度過了38年的愉快時光…我希望能有一些回饋。」2021年，杜武亮也曾捐錢給校方蓋宿舍，並以他們三兄弟名字來命名。

杜武亮說：「我的生活很簡單，需求很少。我想把我不需要的部分捐出去。」