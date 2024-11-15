扮熊毀豪車詐保險金 保險公司起出道具熊皮利爪揭穿 加州4人被訴

洛杉磯四名男子為詐領汽車保險金，竟假扮成野熊，破壞豪華名車。加州保險廳人員在一名嫌犯家中起出了據信用於僞裝詐騙的道具服裝和手持利爪。(加州政府保險廳提供)

洛杉磯 四名男子為詐領汽車保險 金，竟假扮成野熊，破壞豪華名車，但他們的騙局未能得逞。加州 司法官員13日表示，四人已遭逮捕，並面臨保險欺詐重罪起訴。

加州保險廳指出，四人數月前分別向保險公司申請理賠，理由是他們的豪華汽車遭到野熊攻擊破壞，損失慘重。但四人的把戲如出一轍，最終引起保險公司警覺，東窗事發。四名嫌犯被控向保險公司詐騙總共超過14萬1000元。

被捕的四名嫌犯分別是26歲的Ruben Tamrazian、39歲的Ararat Chirkinian、32歲的Vahe Muradkhanyan，三人均來自格蘭岱爾；39歲的Alfiya Zuckerman則來自Valley Village。目前四人均被指控保險詐欺和共謀罪。

其中一人今年1月通知保險公司，聲稱他的2010年式勞斯萊斯古思特(Rolls-Royce Ghost)豪華轎車，停在箭頭湖(Lake Arrowhead)地區時， 遭一隻熊闖入車內，造成嚴重損壞。當事人還主動向保險公司提供了事件經過的影片，顯示一隻毛茸茸的動物在車內翻滾，似乎極具破壞力，據此要求保險賠償。

這個罕見的索賠理由引起了保險公司的好奇，也導致加州保險部門展開調查。經過仔細觀察車主提供的影片，調查人員確定這隻熊其實是個穿著道具服裝的人。為了進一步求證，保險廳還特別請教了加州魚類和野生動物廳(Department of Fish and Wildlife)的一位動物學家，該專家審查了這段視頻後得出相同結論，「顯然是一個穿著熊道具服的人」。

加州保險廳人員申請了搜查令並上門調查，果然在一名嫌犯家中起出了據信用於僞裝詐騙的道具服裝和手持利爪。

加州保險廳表示，另兩起聲稱被熊攻擊的車險索賠事件，幾乎發生在相同時間和地點，被破壞的汽車其中一輛是2015年款賓士(Mercedes Benz) G63 AMG和一輛2022年賓士E350，車主同樣將類似的影片提供給保險公司。

聖伯納汀諾縣地方檢察官辦公室目前正負責辦理這三起案件。