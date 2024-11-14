洩露以色列攻打伊朗機密 CIA海外雇員被逮起訴

聯邦政府海外雇員拉曼涉嫌洩露以色列將攻打伊朗的機密，12日在柬埔寨遭聯邦調查局探員逮捕，14日將在關島聯邦法院應訊。(美聯社)

紐約時報13日報導，聯邦政府中央情報局海外雇員拉曼(Asif W. Rahman)涉嫌洩露以色列 將攻打伊朗 的機密，12日在柬埔寨遭聯邦調查局(FBI)探員逮捕，14日將在關島聯邦法院應訊。

報導指出，拉曼並不是軍方成員，根據法院紀錄，拉曼是聯邦政府海外地區雇員，但未註冊服務單位。據一位知情人士透露，拉赫曼受僱於中央情報局。法庭文件顯示他受僱於美國政府。

以色列今年稍早遭受飛彈攻擊之後，拉曼涉嫌洩露以色列打算向伊朗報仇的軍事機密。拉曼上周在維吉尼亞州 聯邦法院遭到司法部兩項罪名起訴，包括蓄意保留、傳送國防訊息。

拉曼洩露的機密文件是由國家地理空間情報局(National Geospatial-Intelligence Agency)撰寫，文件當中利用美國間諜衛星取得資料，對影像與訊息進行分析，研判以色列可能攻擊伊朗，包括可能用來攻擊的飛彈、戰機種類。國家地理空間情報局的任務包括支援美國情報機關與軍方行動。

洩露文件上個月開始在社群媒體Telegram流傳。美國官員先前表示，不知道檔案從哪裡外洩，正在調查洩密來源。聯邦調查局上個月表示，與國防部、情報單位密切合作，調查檔案外洩事件。

有線電視新聞網(CNN)13日報導，拉曼14日在關島聯邦法院到案後，司法部將請求法官讓拉曼改在維吉尼亞州受審。

拉曼在海外為中情局工作，法院文件說他享有最高級安全許可，可以接觸敏感的局部資訊 ，這是很多中情局員工處理機密文件的典型情況。

聯邦調查局負責調查違反「間諜法」(Espionage Act)的案件，該法把未獲許可保存可傷害美國或幫助敵國的國防相關資訊視為非法。