我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳信譽高、資深

洩露以色列攻打伊朗機密 CIA海外雇員被逮起訴

記者顏伶如／綜合報導
聯邦政府海外雇員拉曼涉嫌洩露以色列將攻打伊朗的機密，12日在柬埔寨遭聯邦調查局探員逮捕，14日將在關島聯邦法院應訊。(美聯社)
聯邦政府海外雇員拉曼涉嫌洩露以色列將攻打伊朗的機密，12日在柬埔寨遭聯邦調查局探員逮捕，14日將在關島聯邦法院應訊。(美聯社)

紐約時報13日報導，聯邦政府中央情報局海外雇員拉曼(Asif W. Rahman)涉嫌洩露以色列將攻打伊朗的機密，12日在柬埔寨遭聯邦調查局(FBI)探員逮捕，14日將在關島聯邦法院應訊。

報導指出，拉曼並不是軍方成員，根據法院紀錄，拉曼是聯邦政府海外地區雇員，但未註冊服務單位。據一位知情人士透露，拉赫曼受僱於中央情報局。法庭文件顯示他受僱於美國政府。

以色列今年稍早遭受飛彈攻擊之後，拉曼涉嫌洩露以色列打算向伊朗報仇的軍事機密。拉曼上周在維吉尼亞州聯邦法院遭到司法部兩項罪名起訴，包括蓄意保留、傳送國防訊息。

拉曼洩露的機密文件是由國家地理空間情報局(National Geospatial-Intelligence Agency)撰寫，文件當中利用美國間諜衛星取得資料，對影像與訊息進行分析，研判以色列可能攻擊伊朗，包括可能用來攻擊的飛彈、戰機種類。國家地理空間情報局的任務包括支援美國情報機關與軍方行動。

洩露文件上個月開始在社群媒體Telegram流傳。美國官員先前表示，不知道檔案從哪裡外洩，正在調查洩密來源。聯邦調查局上個月表示，與國防部、情報單位密切合作，調查檔案外洩事件。

有線電視新聞網(CNN)13日報導，拉曼14日在關島聯邦法院到案後，司法部將請求法官讓拉曼改在維吉尼亞州受審。

拉曼在海外為中情局工作，法院文件說他享有最高級安全許可，可以接觸敏感的局部資訊 ，這是很多中情局員工處理機密文件的典型情況。

聯邦調查局負責調查違反「間諜法」(Espionage Act)的案件，該法把未獲許可保存可傷害美國或幫助敵國的國防相關資訊視為非法。

以色列 維吉尼亞州 伊朗

上一則

借款、擔保人皆罹病… 揹女兒學貸 86歲婦終獲免3.2萬債務

下一則

影星約翰克拉辛斯基 獲選年度最性感男人 笑稱：會讓我做更多家事

延伸閱讀

內唐亞胡將送川普當選大禮 華郵：以色列明年1月前獻「以黎停戰書」

內唐亞胡將送川普當選大禮 華郵：以色列明年1月前獻「以黎停戰書」
厄多安：土耳其已斷絕與以色列的關係

厄多安：土耳其已斷絕與以色列的關係
聯邦政府海外雇員洩露以色列攻打伊朗機密遭起訴

聯邦政府海外雇員洩露以色列攻打伊朗機密遭起訴
親以強硬派 前阿肯色州長哈克比 將任駐以色列大使

親以強硬派 前阿肯色州長哈克比 將任駐以色列大使

熱門新聞

聯邦法院法官決定，撤銷拜登為美國公民無證配偶提供的合法身分計畫。圖為一對新人在費城市政廳交換結婚戒指。美聯社

聯邦法官撤消美國公民無證配偶可獲合法身分計畫

2024-11-08 09:39
特斯拉執行長馬斯克的跨性別女兒薇薇安宣布離開美國。(取自Instagram)

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

2024-11-07 20:59
當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

2024-11-11 01:11
麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)日前傳出遭大腸桿菌汙染。(路透)

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

2024-11-06 23:00
美國電信業T-Mobile在12日發生線路大癱瘓，災情遍及全美。(路透)

T-Mobile服務癱瘓 災情遍及全美

2024-11-12 16:07
川普在開票之夜將威爾斯請上台致謝。美聯社

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

2024-11-07 18:36

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼