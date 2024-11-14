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「殺豬盤」騙7300萬元 再利用加密貨幣洗錢 加州中國公民認罪

記者張聲肇／綜合報導
涉嫌進行「殺豬盤」騙局後利用加密貨幣洗錢7300萬元，而在4月被捕的中國公民李達仁12日向法官認罪。(司法部照片)
涉嫌進行「殺豬盤」騙局後利用加密貨幣洗錢7300萬元，而在4月被捕的中國公民李達仁12日向法官認罪。(司法部照片)

涉嫌進行「殺豬盤」騙局後利用加密貨幣洗錢7300萬元，而在4月被捕的中國公民李達仁(Daren Li ，譯音)12日向法官認罪。他被羈押在加州中部地區監獄，最多可能判刑20年，法院預定明年3月宣判。

司法部指出，李達仁等共謀將騙來的錢，透過空殼公司和國際銀行帳戶，洗錢超過7360萬元，然後將錢轉換成他和共謀嫌犯名下的加密幣帳戶。

本案另一嫌犯、加州洛杉磯縣天普市(Temple City)38歲男子張義成(Yicheng Zhang，音譯)，也於5月16日在洛杉磯落網。

聯邦檢察官艾斯查達(Martin Estrada)說，金融罪犯和幫助他們洗錢的共犯在社會造成無以言說的傷害，摧毀很多人的人生。他勸誡民眾，投資之前眼睛放亮，不要誤入新奇怪異、「保證快速賺大錢」的騙局。「一點點正常的懷疑眼光，就可躲過日後無窮無盡的金錢災難。」

設「殺豬盤」的金融騙徒，先博得受害人的信任，受害人投入大量資金甚至血本之後，就再也找不到設局人。

這種騙局套牢不少美國人，例如，前一陣子，費城37歲科技專業的許瑞雅‧達塔(Shreya Datta），就被愛情騙子騙走她畢生積蓄45萬元。

加州聖塔克拉拉區副檢察長魏斯特(Erin West)每天平均收到五、六封投訴被殺豬盤騙錢的電郵，「最近一例受害人損失500萬，這還不是最大的金額。」

讓問題益形複雜的事，歹徒騙來的錢，轉到緬甸、柬埔寨等地的國際罪販之手，因為這些犯罪集團利用從人口販子買來的人，把受害人當奴隸，騙取外國無知人等的感情和金錢。

加州 殺豬盤 洛杉磯

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