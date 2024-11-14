肯塔基州食用色素工廠爆炸 2死11傷 鄰舍窗戶也被炸穿

肯塔基州一家食用色素工廠12日下午突然爆炸，廠房坍塌，造成兩名員工死亡，另有11人受傷。(美聯社)

肯塔基州 一家食用色素工廠12日下午突然爆炸，廠房坍塌，造成兩名員工死亡，另有11人受傷，鄰近民宅和商店的窗戶也被炸穿。

路易斯維爾市的吉沃丹食用色素公司(Givaudan Sense Colour)說，搜救人員在斷垣殘礫中搜尋受難者，搜了好幾個小時。

製造食物和飲料色素的吉沃丹公司13日對死傷人員的家屬表示哀悼與慰問。

附近居民表示，多年來不斷聞到從廠房飄出的各種氣味，有些聞起來像是阿摩尼亞(氨)，也有焦糖味。

住在附近好幾年的史雀克(Amanda Strecker)說，她一直都很擔心聞起來像阿摩尼亞的味道，她家人也早就注意到。「我們一直有種不祥的感覺，心想遲早會出事。空氣中的種種化學味道，問題真不少，也向地方環保單位通報，他們有來檢查，卻查不到有甚麼異樣。」

她住那邊的頭幾年，工廠廠主是威廉森公司(D.D. Williamson & Co.)，2021年改由吉沃丹經營。

2023年，威廉森經營時，焦糖色素廠房曾發生爆炸，炸死一名工人。聯邦政府 調查發現，威廉森公司把大桶子搬到路易斯維爾廠來時，有個解除壓力的控制閥被拿掉了。化學安全委員會(Chemical Safety Board)說，爆炸的原因就是解壓閥不見了。

官員說，這次爆炸的原因還不確知，該市消防局長歐尼爾(Brian O'Neill)說，廠房裡有不少危險化學品，消防人員一時無法確定，其中是否有品質或置放出了問題。他說，空氣及排放的監測，都沒問題。

「我們沒有找到任何危險物質外洩的證據，現場所見，都是這類工廠的一般情況，有鉀鹼、稀釋了的液態氨(阿摩尼亞)，少數幾樣別的東西，沒什麼特殊點。」

市長格林伯格(Craig Greenberg)向兩名死者家屬致哀，承諾幫助他們度過難關。