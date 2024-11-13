航班遭槍擊 管局禁止美國客機飛海地30天

海地軍警12日在太子港的杜桑·盧維杜爾國際機場巡邏。(美聯社)

美國民航班機11日降落海地首都機場時遭槍擊 ，聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration ，簡稱FAA)12日宣布，禁止美國客機飛往海地30天。

航管局發布禁航令說，即刻起，禁止美國民航機在「海地領土以及1萬呎以下空域」作業。

海地民航局指出，從佛州 羅德岱堡出發的精神航空班機11日在降落太子港時遭槍擊，隨而改道飛往多明尼加共和國降落。

海地民航局說，精神航空NK951班機正要降落在太子港(Port-au-Prince)的杜桑·盧維杜爾國際機場(Touissant Louverture Airport，機場代號PAP)時，遭來自地面四發子彈襲擊。

精神航空說，該班機改道後，順利降落在多明尼加和國聖地牙哥 ，機上乘客都安然無事，一名空服員輕傷，經治療後已無大礙。

航班追蹤網站Flightradar24資料顯示，NK951航班在距離PAP跑道僅550呎時放棄降落，緊急拉起機頭，轉降多明尼加的聖地牙哥。精神航空說，經檢查，該班機機身確實有槍擊造成的破損，公司馬上下令停飛，改派另一架飛機，將旅客和機組員載回羅德岱堡。

航管局11日確認上述事故後，翌日即發布30日禁航令。

ABC新聞台報導，捷藍航空公司(JetBlue)從海地飛往紐約的班機，也於11日遭一顆子彈襲擊。

從太子港出發的捷藍航空935班機返抵美國，降落甘迺迪機場後，維修人員發現飛機外部有一個彈痕。

捷藍宣布，由於海地社會不安，12月2日前將暫停所有往返海地的班機。

美國駐海地大使館說，海地的安全情況「無法預測，非常危險」，奉勸國人「前往海地任何地點之前，考慮個人的安全情況」，政府無法保障旅遊安全。