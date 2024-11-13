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路州強制公校陳列十誡 聯邦法官「違憲」擋下 共和黨籍檢察長上訴

記者胡玉立／綜合報導
圖為路州共和黨籍檢察長穆里爾今年8月在記者會上手持印有十誡的迷你告示。她表示不服聯邦法官裁定，將提出上訴。(美聯社)
圖為路州共和黨籍檢察長穆里爾今年8月在記者會上手持印有十誡的迷你告示。她表示不服聯邦法官裁定，將提出上訴。(美聯社)

路易斯安那州通過新州法，要求所有公立學校教室必須在明年元旦以前展示「十誡」(Ten Commandments)海報； 該法12日遭聯邦法官德格拉維爾斯(John W. deGravelles) 暫時攔下，並稱該法律「看來違憲」。

巴頓魯治(Baton Rouge)地區聯邦法官德格拉維爾斯表示，該法有明顯宗教目的；他也反對路州官員以「十誡」對美國法律基礎「具歷史意義」為由，強制公校展示或張貼。他的意見指出，其他基礎文件包括憲法或「權利宣言」(Bill of Rights)在內，都沒有強制張貼。

支持新州法的路州共和黨籍檢察長穆里爾(Elizabeth Murrill)對此聲明表示，「我們強烈不同意法院裁決，將立即上訴。」路州位於南部保守派聖經帶(Bible Belt)，路州議會今年通過立法，共和黨籍州長蘭德里(Jeff Landry)6月19日正式簽署該案。

民權團體和主張政教分離的組織隨即由路州公校學生家長出面提訟，指該法違反憲法第一修正案禁止政府建立宗教或阻止宗教自由的規定；強制公校教室展示「十誡」，將阻止學生獲得平等教育，具有不同信仰的兒童會在校內感到不安。

德格拉維爾斯初步發布禁令攔下該法時表示，該法相當於宗教政府違憲脅迫學生；正如原告強調，家長須依法讓未成年子女上學，並確保每年至少有177天到校上課。

近年來，包括德州、奧克拉荷馬州和猶他州等州都提出類似法案，要求在教室展示「十誡」；但它們都面臨是否合憲的法律訴訟，均未生效實施。

路州為展示十誡立法，獲當選總統川普在內的共和黨人大力宣傳，是保守派將宗教納入課堂的最新舉措之一。其他舉措包括：佛州立法允許學區配備志願牧師為學生提供諮詢、奧克拉荷馬州教育廳下令公校將聖經納入課程等。

公校 奧克拉荷馬州 共和黨

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